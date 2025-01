Congo-Kinshasa: Nouvelle grille tarifaire de transport, Kinshasa - Bob Amisso accorde 10 jours aux opérateurs pour se conformer aux nouvelles mesures

Le Ministre provincial des Transports, Bob Amisso Yoka, a, au cours d'une réunion présidée en début de semaine, accordé un moratoire de dix jours aux associations de transports en commun de la ville de Kinshasa. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les acteurs du secteur à la nouvelle grille tarifaire publiée le 7 janvier 2025. Selon Bienvenue Kakule, président provincial de l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO), ce moratoire permettra d'échanger avec tous les acteurs du secteur des transports afin de faciliter la mise en application de cette nouvelle grille tarifaire.

La décision du Ministre de reporter les contrôles pendant dix jours vise à donner aux associations de transports en commun le temps nécessaire pour se familiariser avec les nouvelles tarifications et préparer leurs membres à leur mise en oeuvre. Cette période transitoire est cruciale pour éviter des perturbations immédiates et permettre une adaptation progressive des opérateurs de transports et des usagers.

La nouvelle grille tarifaire, mise en place pour répondre aux défis économiques et aux besoins croissants de la population de Kinshasa, représente un changement significatif dans le secteur des transports en commun. Elle vise à équilibrer les coûts opérationnels des transporteurs avec les capacités financières des usagers, tout en assurant une meilleure qualité de service. Cependant, un changement tarifaire de cette envergure nécessite une communication claire et une sensibilisation adéquate pour éviter des incompréhensions et des résistances au sein du secteur.

Lors de la réunion, le Ministre des Transports et de la Mobilité urbaine a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour garantir le succès de cette transition. Il a encouragé les associations à utiliser cette période de moratoire pour organiser des séances d'information et de formation, afin de s'assurer que tous les membres comprennent les nouvelles tarifications et leurs implications.

La réaction des associations de transport a été globalement positive. Bienvenue Kakule a exprimé sa gratitude envers le Ministre pour cette approche consultative et pragmatique. Il a également insisté sur l'importance de la coopération entre les chauffeurs, les propriétaires de véhicules, les syndicats et les autorités pour une mise en oeuvre harmonieuse de la nouvelle grille tarifaire.

Cependant, certains défis subsistent. Le secteur des transports en commun à Kinshasa est complexe et fragmenté, avec une multitude d'opérateurs informels qui pourraient être plus difficiles à atteindre et à sensibiliser. De plus, les usagers des transports en commun, qui représentent une large partie de la population, devront être informés des changements et préparés à ajuster leurs habitudes de déplacement.

Cette période de dix jours représente donc une opportunité pour les acteurs du secteur de se mobiliser et de travailler ensemble pour une transition réussie. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité des associations à diffuser efficacement l'information et à préparer leurs membres à la mise en oeuvre de la nouvelle grille tarifaire.

Cette période de sensibilisation et de préparation est essentielle pour garantir une transition harmonieuse et éviter des perturbations dans le secteur des transports. La collaboration entre les autorités, les associations de transport et les usagers sera déterminante pour le succès de cette initiative et l'amélioration du service de transport en commun dans la capitale congolaise.