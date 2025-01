Congo-Kinshasa: Auteur du livre « Les domaines de la loi et du règlement en droit congolais » - Me Samuel Mbemba Kabuya accède au panthéon des écrivains du droit !

Maître Samuel Mbemba Kabuya, Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, entre au panthéon des écrivains du droit à travers le vernissage de son ouvrage intitulé « Les domaines de la loi et du règlement en droit congolais », déroulé hier mardi 14 janvier 2025, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cet événement d'envergure scientifique a rassemblé les grandes figures intellectuelles de la République Démocratique du Congo, des personnalités politiques, des étudiants et diverses autres catégories sociales.

Lors de la présentation du livre, le Professeur Sylvain Lumu Mbaya, Juge à la Cour Constitutionnelle, a salué l'oeuvre comme une contribution substantielle à la doctrine juridique congolaise. Selon lui, cet ouvrage offre des éclairages indispensables sur une question fondamentale du droit.

« Pour marquer ce merveilleux moment que mon estimé collègue, mon frère et ami Samuel Mbemba Kabuya nous a offert ce jour, je me dois sans désemparer procéder à l'exécution du devoir qui m'a été confié.

Elle consiste à la présentation de l'ouvrage dont le vernissage nous rassemble tous à ce jour dans cette prestigieuse salle du Palais du Peuple. L'oeuvre est scientifiquement succulente à sa lecture. S'il faut la présenter en termes de chiffres, nous avons là un auteur de qualité, de fidélité et de loyauté. Nous avons également un titre attrayant et captivant: « les domaines de la loi et du règlement en droit congolais ».

Lorsque vous regardez les parterres de publistes qui ont défilé ici devant et les mettre après moi, ça veut dire que l'ouvrage a rencontré et bénéficié de l'onction de prêtres établis dans les domaines. Le tout fondu dans un style conçu, clair et élégant qui rend sa lecture facile et limpide à 124 pages, 3 chapitres ayant chacun deux sections, ceci étant une manifestation de l'équilibre trouvé dans la présente présentation de cette Ouvrage », a dit le Professeur Sylvain Lumu lors de la présentation de l'ouvrage.

Par ailleurs, le Professeur Jean Louis Esambo, Conseiller Spécial du Chef de l'etat en matière de sécurité et Doyen de la faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, a enrichi le débat en partageant son analyse de l'oeuvre.

3Merci à tous, et à chacun d'être venu à cette cérémonie du vernissage de l'ouvrage, dont l'intitulé est évocateur. Dans ce livre, l'auteur fait une relation ou une collaboration entre les trois pouvoirs de l'Etat. C'est vrai que la Constitution énonce de grands principes sur la gestion de l'État, mais ces principes doivent être coulés en loi. Mais, une loi qui n'est pas suivie des mesures réglementaires est une loi morte.

Elle ne vit pas, elle ne respire pas », celle-ci (loi) doit être exécutée par le règlement. Le règlement à son tour occupe le reste du champ que la constitution n'a pas réservé à la loi à travers les décrets autonomes. Un décret peut modifier une loi qui a été adoptée dans une matière que la constitution n'a pas réservé à la loi », a affirmé le Professeur Jean Louis ESAMBO avant de procéder au vernissage proprement dit.

Pour Me Samuel Mbemba Kabuya, l'écriture de ce livre a été motivée par les difficultés rencontrées lors de son passage à l'Assemblée Nationale, en tant que Directeur de Cabinet du Patriarche Christophe Mboso. Ces difficultés concernaient la délimitation des textes relevant de la loi et ceux relevant du règlement. Cet ouvrage vise ainsi à clarifier ces frontières pour une meilleure compréhension et application du droit en RDC.

La cérémonie a été marquée par la présence de personnalités influentes, notamment le deuxième Vice-président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mboso, parrain politique de l'auteur, le Professeur Luzolo Bambi, parrain scientifique, ainsi que le deuxième Vice-Président du Sénat, le Professeur Modeste Bahati Lukwebo.