Tunisie: Environnement - Encourager les investissements dans le recyclage et la valorisation des déchets

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a souligné l'impératif de réviser la législation environnementale pour encourager les investisseurs à créer des projets dans le domaine de la transformation des déchets en énergies alternatives.

S'exprimant, mardi au siège de l'Agence National de la Gestion des Déchets (ANGED), lors d'une rencontre avec un investisseur opérant dans le domaine de la valorisation des déchets, le ministre a mis l'accent sur l'importance de coopérer avec les différents investisseurs et de prendre les mesures nécessaires pour simplifier les procédures.

Il a, dans le même cadre, appelé à la mise en oeuvre de ce projet en tant que projet pilote tout en garantissant l'encadrement nécessaire, précise un communiqué publié par le ministère.

Cette réunion a permis de présenter les différents aspects et les études liées au projet, dont le but de mettre en place une unité de valorisation des déchets ménagers et similaires et de les transformer en énergie électrique et huiles industrielles avec des technologies innovantes. Sur un autre plan, le ministre de l'Environnement a évoqué le projet consacré à l'achèvement d'un programme d'investissement pour le boisement de 35 mille ha de terres à faible rendement, dans le cadre des orientations du ministère incluses dans la stratégie nationale de transition écologique, en particulier, celles qui concernent la lutte contre la désertification, la protection de la biodiversité, la réduction des effets des tempêtes de sable et des sols, la restauration des systèmes naturels et agricoles.

Le projet consiste à planter environ 35 mille hectares de terres à faible rendement en variétés hybrides, outre la création d'unités de fabrication de bois et des unités de production de pâturage pour animaux.

La réunion a abouti à des recommandations, dont la plus importante est d'inviter l'investisseur à prendre en compte les observations de cette réunion pour élaborer le document du projet et lui fournir une liste de stations d'assainissement qui pourraient exploiter leur eau et envisager la possibilité de dessaler l'eau dans le cadre de ce projet.