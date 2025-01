Tunisie: FTDES - Appel à accélérer la finalisation et la mise en oeuvre des mesures de protection sociale en faveur des ouvrières agricoles

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement et la mise en oeuvre des mesures de protection sociale des ouvrières du secteur agricole, soulignant son soutien à un mouvement de protestation qui sera observé par les travailleuses du secteur agricole le vendredi 17 janvier à jbeniana (gouvernorat de Sfax).

Dans un communiqué publié mercredi, le Forum a indiqué qu'à l'initiative des ouvrières agricoles de jbeniana, une marche pacifique et un mouvement de protestation seront organisés vendredi prochain avec la participation des ouvrières agricoles des gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid, afin de revendiquer l'accélération de l'achèvement des mesures récemment publiées et incluses dans la loi de finances 2025, y compris la création du Fonds de protection sociale et l'accélération de la publication des dispositions réglementaires du décret n° 4 de 2024 relatif au système de protection sociale des ouvrières agricoles.

Elles revendiquent également leur droit à un salaire décent, à une couverture sociale et sanitaire, à une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et à une indemnisation pour les dommages causés par les accidents de transport.

Le FTDES a déclaré avoir enregistré 87 accidents dans le secteur agricole depuis 2015, engendrant la mort de 65 victimes et 955 travailleurs souffrant de blessures diverses. Le FTDES souligne que 50 % de ces accidents ont été enregistrés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan, et que 59 % d'entre eux se sont produits après la publication de la loi n° 51 de 2019 relative à la création d'une catégorie de transport des travailleurs agricoles.