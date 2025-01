Ile Maurice: Quand passion et foi font éclore une boutique scintillante

De Facebook à une petite boutique à Curepipe, elle a cru en son rêve et récolte aujourd'hui les fruits de sa persévérance. Dans les ruelles paisibles de Cité Malherbes, une petite boutique scintille de ses éclats dorés et argentés. «Bijoux et Fantaisie» n'est pas une boutique comme les autres : c'est le reflet du parcours inspirant de Rimena Maree, 31 ans, qui a su transformer un simple rêve en une réalité florissante.

Il y a quelques années, Rimena se trouvait à un carrefour de sa vie. L'envie d'entreprendre la motivait, mais la direction restait floue.

«Je ne savais pas exactement quoi faire, alors j'ai prié pour demander de l'inspiration au Seigneur,» confie-telle avec sincérité. «J'ai même dit : Si ce métier n'est pas fait pour moi, enlève ce projet de ma tête.»

Le projet est resté et a grandi. Avec seulement cinq modèles de boucles d'oreilles, Rimena a lancé une page Facebook. Une vitrine modeste mais authentique où elle partageait ses premières créations. «Je me souviens des premiers messages de clientes intéressées. Chaque commande était une victoire !», raconte- t-elle, émue. Petit à petit, les commandes ont afflué, mais c'est surtout le soutien reçu qui a marqué Rimena. «Mon mari a été mon pilier. Il m'a soutenue moralement et physiquement, surtout dans les moments de doute. Ma famille aussi m'a beaucoup encouragée.»

Grâce à cette force collective, Rimena a osé franchir un cap : ouvrir sa propre boutique. «Bijoux et Fantaisie» est un petit cocon chaleureux où chaque cliente peut trouver de quoi exprimer son style, que ce soit pour une occasion spéciale ou pour se faire plaisir. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, mais aussi pochettes, sacs et bikinis... Chaque pièce témoigne de son désir d'apporter de la beauté au quotidien.

Rimena avance avec douceur et détermination. «Je veux élargir ma gamme, trouver d'autres fournisseurs et peutêtre lancer un jour ma propre collection.» Pour elle, garder cette proximité avec ses clientes reste essentiel. Aujourd'hui, en poussant la porte de «Bijoux et Fantaisie», on découvre bien plus que des bijoux : on entre dans l'univers d'une femme qui a su transformer ses rêves en éclats de lumière.