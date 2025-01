Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 janvier 2025

Le Maroc, l'Egypte et l'île Maurice, finalistes de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025

Le Maroc, l’Égypte et l’île Maurice sont les finalistes de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025. La finale de cette grande compétition gastronomique se tiendra les 24 et 25 janvier prochain à l’occasion de la 22ème édition du Sirha Lyon, en France.

A l’issue de la Coupe du Monde de la Pâtisserie Africa qui s'est déroulée à Marrakech le 13 septembre 2024, les trois pays se sont démarqués pour être le porte-étendard de l’Afrique lors de la grande finale.

Après que 8 meilleurs talents du continent se sont affrontés pendant la 3ème sélection continentale 2024, le Maroc, l’Égypte et l’île Maurice sont fin prêts pour mettre l’art de la pâtisserie en œuvre. (Source allAfrica)

Tchad : les soldats français quittent la base d'Abéché

La France poursuit le retrait de ses troupes du Tchad avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a lieu ce samedi. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays.

Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupe s'observent des différents camps qui abritaient de la logistique ou des factions de soldat venu de France. Selon les médias, surplace, le départ des troupes d’Abéché est ardemment apprécié par les populations. (Source africanews)

Cameroun : reprise des inscriptions sur les listes électorales à l’étranger

Elections Cameroon et les représentations diplomatiques du Cameroun à l’étranger annoncent le début et la poursuite de la campagne de révision des listes électorales.

Une série de communications d’Elections Cameroon et de certaines ambassades du Cameroun à l’étranger invite les Camerounais de la diaspora à aller se faire inscrire sur les listes électorales. En effet, les Camerounais résidant en France et désirant se faire inscrire sur les listes électorales peuvent se rapprocher des points d’enrôlement depuis le 14 janvier 2025.

Selon un communiqué de l’ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, la nouvelle concerne les citoyens camerounais des deux circonscriptions électorales, en l’occurrence France-Nord et France-Sud. (Source Journal du Cameroun)

Madagascar: lancement d'une enquête nationale sur la prévalence du VIH chez les femmes enceintes

À Madagascar, le nombre de cas de contamination au VIH est en hausse. Dans plusieurs parties de l’île, les experts parlent même d’épidémies. Mais difficile de connaître l’ampleur du phénomène tant les données disponibles sont parcellaires et anciennes. Pour y remédier, une grande étude nationale de séroprévalence a été lancée la semaine passée par le ministère de la Santé et ses partenaires, sur toutes les femmes enceintes se rendant en consultation prénatale dans les centres de santé publics du pays.

Dans l’un des centres de santé de base de Tuléar, au CSB Mahavatse 1, situé dans un quartier défavorisé de cette grande ville côtière du Sud-Ouest, le taux de positivité des femmes enceintes enregistrées par la médecin du centre, Dr Jocelyne, est des plus inquiétants. (Source RFI)

Prison ferme pour trois Chinois arrêtés avec des lingots d'or en RDC

Trois ressortissants chinois, arrêtés en possession de lingots d'or et d'importantes sommes en liquide dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont été condamnés à sept ans de prison ferme pour achat illicite et détention illégale de minerais.

La décision a été rendue tard mardi par le tribunal de Bukavu, capitale de la province aurifère du Sud-Kivu. Les trois hommes, qui se sont présentés pendant le procès comme de simples négociants, avaient été arrêtés début janvier à bord d'une voiture. Ils transportaient avec eux dix lingots d'or et 400.000 dollars en liquide. L'or et l'argent ont été saisis. (Source VOA Afrique)

Centrafrique : le président Faustin-Archange Touadéra en visite officielle à Moscou

Le chef de l’Etat centrafricain doit s’entretenir avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour « discuter de l’état et des perspectives de développement de la coopération bilatérale », selon le Kremlin.

Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, est arrivé en Russie mercredi 15 janvier pour une visite officielle de trois jours, a annoncé Moscou. Il doit notamment s’entretenir jeudi avec Vladimir Poutine, a indiqué le Kremlin. « Il est prévu de discuter de l’état et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, ainsi que des questions d’actualité dans l’agenda international et régional », a précisé la présidence russe dans un communiqué. (Source Lemonde Afrique)

Gabon : remaniement gouvernemental

Le Président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema a procédé ce mercredi 15 janvier à un remaniement gouvernemental majeur, apportant plusieurs modifications à l’équipe en place. Parmi les changements les plus significatifs, le ministère de l’Économie et des Participations voit l’arrivée de Marc Dumba, qui succède à Mays Mouissi à ce poste stratégique.

Raymond Ndong Sima, Premier ministre, conserve son poste et demeure à la tête du gouvernement, tout comme Alexandre Barrault-Chambrier, nommé Vice-Premier ministre en charge de la Planification et de la Prospective. (Source apanews)

Mali-CEDEAO : vers une séparation officielle après un an de procédure

Le Mali semble avoir franchi une étape décisive dans son projet de retrait de la CEDEAO, une démarche entamée le 29 janvier 2024. À la date du 15 janvier 2025, cette question s’est clarifiée en faveur de Bamako, à moins de 14 jours de la date limite. La CEDEAO a pris acte de cette décision et a décidé de mettre en œuvre l’article 91 de son traité révisé.

Dans une lettre datée du 13 janvier 2025, le Président de la Commission de la CEDEAO, Dr Alieu Touray, a tranché la question du retrait du Mali et a proposé une réunion de séparation entre l’organisation et la République du Mali. Ce processus prend désormais une tournure officielle, et la réaction de la junte malienne est attendue. (Source beninwebtv)

Sénégal : la loi d’amnistie critiquée dans un rapport de Stanford comme un « déni de justice »

La loi d’amnistie sénégalaise adoptée en mars 2024 continue de susciter des débats. Ce mardi, Afrikajom Center, en collaboration avec le Rule of Law Impact Lab de l’Université de Stanford, a publié un rapport intitulé « La loi d’amnistie au Sénégal : un déni de justice ». Ce document analyse en profondeur la compatibilité de cette loi avec les obligations internationales du Sénégal, mettant en lumière ses implications pour les droits humains.

Adoptée dans un contexte politique tendu, la loi d’amnistie de 2024 a permis de pacifier les élections présidentielles, mais elle suscite une controverse majeure. Selon le rapport, " cette loi viole les traités internationaux ratifiés par le Sénégal, en particulier ceux relatifs au droit des victimes à un recours effectif et à obtenir réparation." (Source PressAfrik)

Sénatoriales au Togo - Un tournant politique majeur

Le Togo connaît ce mercredi un moment historique avec l'organisation de ses premières élections sénatoriales. Ce scrutin marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la Ve République, qui transforme le pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire.

Le Togo connaît ce mercredi un moment historique avec l'organisation de ses premières élections sénatoriales. Ce scrutin marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la Ve République, qui transforme le pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. (Source togonews)