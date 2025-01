Ile Maurice: Un homme arnaqué dans l'achat d'une voiture

Un homme âgé de 39 ans a signalé lundi à la police de Montagne-Longue avoir été victime d'une escroquerie après avoir tenté d'acheter une voiture en ligne. Selon sa déclaration, le dimanche 5 janvier, vers 22 h, il tombe sur une annonce sur Facebook proposant une voiture privée de marque Toyota, de couleur rouge, immatriculée 4101CZ14, en vente pour la somme de Rs 90 000.

Intéressé par l'achat du véhicule, il contacte le vendeur via WhatsApp au numéro indiqué dans l'annonce. La personne au bout du fil, se présentant sous un nom fictif, lui envoie une photo de la carte d'immatriculation du véhicule, mentionnant son nom. Il demande au potentiel acheteur de lui transférer la somme de Rs 80 000 via MoneyGram, expliquant qu'il n'a pas de compte bancaire, et de payer les Rs 10 000 restantes à l'homme qui livrerait la voiture.

Le lundi 6 janvier, l'acheteur se rend à la MCB de Sir William Newton Street pour transférer les Rs 80 000 vers le compte du vendeur, comme convenu. Cependant, lorsqu'il demande la livraison du véhicule, le vendeur lui demande de transférer Rs 25 000 supplémentaires via MoneyGram, au lieu des Rs 10 000 initialement prévues pour le livreur.

Le lendemain, mardi 7 janvier, l'acheteur va à la MCB pour retirer ses Rs 80 000, mais il découvre que la somme a déjà été retirée de son compte. Il se rend alors au poste de police de Montagne-Longue pour signaler l'incident. Peu après, le vendeur lui envoie un message WhatsApp pour lui annoncer qu'il se trouve en Belgique et qu'il a laissé la voiture entre les mains du livreur pour le montant de Rs 25 000.

Depuis, l'acheteur n'a plus eu de nouvelles du vendeur. Il réalise alors qu'il a été victime d'une arnaque et que ses Rs 80 000 ont disparu. Il a remis à la police des copies de captures d'écran de la conversation, des reçus de la transaction MoneyGram et du relevé bancaire de son compte à la MCB. À ce jour, il n'a aucun témoin à fournir. Une enquête a été ouverte par la police pour faire la lumière sur cette arnaque.