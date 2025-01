Ile Maurice: Kickboxers médaillés à Johannesburg - Réussite de toute une équipe

Du 11 au 12 décembre 2024, 14 tireurs ont pris part aux championnats d'Afrique de kickboxing à Johannesburg, Afrique du Sud. Ils y ont décroché 19 médailles dont 10 d'or, 8 d'argent et 1 de bronze. Se basant sur les performances des kickboxers, l'express - épaulé par les sponsors PhoenixBev et Decathlon - a voulu honorer la sélection entière, la 'Team', plutôt que tous les athlètes individuellement. C'est au Centre National de formation de la Fédération mauricienne de kickboxing, à Roches Brunes, que le trophée de sportifs du mois de décembre de l'express leur a été décerné.

On pourrait se demander comment 14 athlètes ont récolté 19 médailles. La raison vient de ce que certains tireurs étaient engagés dans plus d'une épreuve. Pour rappel, il y avait des combats sur le ring, soit en full contact ou en Low-kick. Mais certains de nos représentants ont aussi connu des épreuves sur tatami (K-1, Light Contact et kick light).

En désignant la Team de kickboxing comme la sélection sportive du mois de décembre de l'express, nous tenons à reconnaître les performances des tireurs à leur juste valeur. Leur victoire reste celle de toute une équipe et, par ricochet, celle de leurs entraîneurs dont le coach national Judex Jeannot.

«Au nom de l'équipe de kickboxers, je tiens à remercier l'express pour le titre décerné. C'est la victoire de tout un groupe. Si on a pu récolter autant de médailles c'est parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. L'équipe c'est aussi toutes les personnes qui gravitent autour des ath- lètes, à savoir les entraîneurs, les encadreurs, les membres de la Fédération, le Dr Naraidoo qui est toujours là pour soigner les boxeurs, Sanju Bhikoo (secrétaire de la Fédération), qui effectue un énorme travail dans l'ombre, Isabelle Jeannot la présidente, toujours dévouée, François Savriacooty, Team Manager qui est revenu des championnats d'Afrique avec une Gold Card. C'était une expérience positive pour tout le monde» affirme Fabrice Bauluck, kickboxer de réputation mondiale.

Pour rappel, les championnats d'Afrique ont été une découverte pour cer- tains d'entre eux, notamment les plus jeunes. Nous pensons particulièrement à Wayne Perrine, Jaden Drack, Aimy Bonomally et Maëlle Louise qui ont honoré le quadricolore. Les championnats d'Afrique ont aussi été l'opportunité pour des ath- lètes aguerris, de confirmer leur statut à l'instar, entre autres, de Fabrice Bauluck, Cedrick Dinally, Annaelle Coret, Donovan Lisette et Jean Noël Ravina.

Mais bien qu'heureux de la prestation des Mauriciens à Johannesburg en décembre 2024, Judex Jeannot, entraîneur national, reste focalisé sur l'avenir. «Ce qui a été fait l'an dernier est du passé. Mais c'est aussi important d'en parler. Nous avons fonctionné ainsi depuis 1999. On a toujours voulu être performants dans la durée. C'est pourquoi, dans cette sélection, il y en a pour tous les goûts. Il y a la relève ainsi que les élites. Je regarde le futur mais me base aussi sur le passé pour faire une sélection. Quand je regarde 2024, je vois que demain sera intéressant pour la Fédération. Nous avons la chance d'avoir une bonne Fédération avec de bons dirigeants qui sont bénévoles, honnêtes et des passionnés. Ils travaillent pour la progression du kickboxing et les jeunes. La Fédération fait tout son possible pour que leurs rêves se concrétisent» dit Judex jeannot.

Nous ne manquerons pas de revenir sur Fabrice Bauluck, soit l'athlète le plus titré de l'histoire du kick- boxing mauricien (4 fois WAKO world champion, 11 fois WAKO World cup winner, 1 fois WAKO PRO Intercontinental Champion, 4 fois African Champion et 1 fois RCFAI (Ring Contact Fighting Arts International) PRO World Champion. De par son palmarès et sa riche expérience en kickboxing et en tant que capitaine de la sélection, c'est en toute logique qu'il a été désigné pour recevoir le trophée de l'express récompensant la Team de kickboxing. Car ce que cette équipe a fait en Afrique du Sud est tout simplement extraordinaire.