Afrique: Live Blog - Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024

18h18 GMT : Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage. La route vers le CHAN 2024 commence maintenant. Restez à l'écoute pour les mises à jour des équipes, les matchs et plus encore sur CAFOnline.com.

18h17 GMT : Quelle soirée ! Des performances électrisantes au tirage tant attendu, le CHAN 2024 débute sur une note sensationnelle.

18h16 GMT : Les performances de clôture apportent une fin euphorique à l'événement. Les Ghetto Kids offrent un numéro époustouflant, laissant la foule émerveillée.

18h09 GMT

Un récapitulatif des groupes :

Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, RDC, Zambie

Groupe B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine

Groupe C : Ouganda, Niger, Guinée, Q2, Q1

Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigéria

17h00 GMTLa cérémonie est officiellement lancée ! La scène est illuminée, et une ouverture avec un spectacle de danse a donné le ton pour un événement spectaculaire.

16h55 GMT

Les préparatifs finaux sont en cours. La scène du tirage, décorée avec le nouveau logo et le trophée du CHAN, est prête pour la grande révélation.

16h50 GMT

La salle de l'événement se remplit rapidement. Le design cylindrique emblématique du KICC et les vues panoramiques sur Nairobi offrent un cadre magnifique pour cette soirée.

16h45 GMT

CAF TV diffuse un reportage spécial sur l'histoire du tournoi. La victoire historique de la RD Congo lors de la première édition en 2009 et les doublés consécutifs du Maroc en 2018 et 2020 restent des moments inoubliables.

16h40 GMT

L'importance du CHAN : Réservé exclusivement aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, le CHAN représente un tremplin pour les talents locaux, leur permettant de briller à l'échelle continentale et internationale.

16h35 GMT

La CAF confirme la procédure du tirage au sort : Les coorganisateurs Kenya, Ouganda et Tanzanie, ainsi que le Sénégal, champion en titre, seront les têtes de série des groupes A, B, C et D, respectivement.

16h30 GMT

Les fans affluent dans l'amphithéâtre du KICC. Beaucoup arborent des maillots vibrants des équipes nationales, brandissant des drapeaux et chantant avec ferveur en attendant le tirage.

16h25 GMT

L'arrivée de nombreuses personnalités continue. Parmi elles, les ministres des sports des nations coorganisatrices, des responsables de la CAF et des ambassadeurs des pays participants.

15:50 GMT

Les préparatifs battent leur plein au KICC. Ce lieu historique, achevé en 1973, est non seulement un centre d'accueil pour les événements internationaux, mais aussi un symbole de la modernité et de la fierté culturelle du Kenya.

15:40 GMT

Focus sur l'entraîneur : Pedro Gonçalves, sélectionneur de l'Angola, a exprimé sa confiance envers son équipe, soulignant leur détermination à réaliser un beau parcours dans le tournoi.

15:35 GMT

Le nouveau trophée du CHAN est une véritable oeuvre d'art ! Il comporte 54 lignes symbolisant l'unité de l'Afrique et une carte du continent en son centre. Une déclaration forte pour une compétition qui célèbre le talent local du continent.

15:30 GMT

Petit rappel sur le format : Les 19 équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes (A à D). Chaque groupe sera composé de 4 à 5 équipes, avec les co-hôtes Kenya, Ouganda et Tanzanie respectivement têtes de série des Groupes A, B et C.

15:25 GMT

Focus : Le Sénégal, champion en titre, sera à la tête du Groupe D. Déterminé à défendre son titre, il s'appuiera sur son succès de 2022. Pendant ce temps, le Maroc, double champion, sera également un sérieux prétendant au sacre.

15:20 GMT

L'annonce de la CAF concernant l'augmentation des primes fait grand bruit ! Les vainqueurs du CHAN empocheront désormais 3,5 millions de dollars, soit une augmentation de 75 % par rapport à l'édition précédente, portant le total des récompenses à 10,4 millions de dollars. Cette initiative souligne l'importance du tournoi pour le développement des joueurs évoluant en Afrique.

15:15 GMT

Allez, ambiance ! L'iconique Bien de Sauti Sol, accompagné des Ghetto Kids d'Ouganda et du Red Fourth Choir du Kenya, animera la soirée. Une parfaite harmonie entre football et culture.

15:10 GMT

Focus sur les co-hôtes : Le Kenya fait ses débuts au CHAN, l'Ouganda participe pour la sixième fois, et la Tanzanie en est à sa troisième participation. Chacun espère tirer parti de l'avantage de jouer à domicile pour aller loin dans le tournoi.

15:05 GMT

Le saviez-vous ?

Le CHAN TotalEnergies 2024 marque la première fois que cette prestigieuse compétition sera co-organisée par trois nations : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Une collaboration unique qui met en lumière l'influence grandissante de l'Afrique de l'Est dans le football continental.

15:00 GMT

L'excitation monte à mesure que le compte à rebours pour le tirage au sort final se poursuit ! Le Centre International de Conférences Kenyatta (KICC) à Nairobi est en pleine effervescence. Les artistes répètent et les dignitaires arrivent. Les fans de football de tout le continent se connectent via CAF TV, YouTube et divers diffuseurs locaux pour suivre l'action en direct

14:55 GMT

Petit rappel : Le CHAN est exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, offrant une plateforme vitale pour mettre en valeur le talent local africain.

14:50 GMT

L'effervescence gagne le lieu. Journalistes, dignitaires et fans prennent place. Une soirée inoubliable s'annonce.

14:45 GMT

Ne manquez rien ! Retrouvez les profils détaillés des 19 équipes sur CAFOnline.com.

14:40 GMT

Focus sur les entraîneurs : Paul Put, sélectionneur de l'Ouganda, apporte une riche expérience du football africain, ayant conduit le Burkina Faso en finale de la CAN 2013. Francis Kimanzi, entraîneur du Kenya, débute au CHAN avec de grandes ambitions pour les Harambee Stars.

14:35 GMT

Focus sur les co-hôtes : Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qualifiés d'office, seront respectivement à la tête des Groupes A, B et C. Le Sénégal, champion en titre, prendra la tête du Groupe D.

14:30 GMT

Les artistes arrivent !

Bien de Sauti Sol et les dynamiques Ghetto Kids d'Ouganda promettent de faire vibrer le public avec des performances hautes en couleur.

14:25 GMT

Rencontrez les légendes ! Pour assister au tirage au sort d'aujourd'hui, des figures emblématiques du football est-africain : McDonald Mariga (Kenya), Mrisho Ngasa (Tanzanie) et Hassan Wasswa (Ouganda).

14:20 GMT

Un peu d'histoire ! Depuis sa première édition en 2009, le CHAN a vu cinq champions différents. La RD Congo et le Maroc dominent le palmarès avec deux titres chacun. Le Sénégal, champion en titre, a remporté son premier sacre en 2022.

14:15 GMT

DERNIÈRE MINUTE ! La CAF a augmenté les primes de 75 % ! Les champions empocheront désormais 3,5 millions de dollars, portant le total des primes à 10,4 millions de dollars. Une hausse de 32 % visant à renforcer l'attrait du tournoi.

14:10 GMT

Le nouveau trophée du CHAN, dévoilé plus tôt dans la journée, est une pièce artistique impressionnante. Avec ses 54 lignes symbolisant l'unité africaine, il incarne le prestige grandissant de la compétition.

14:05 GMT

Cette édition du CHAN est unique : c'est la première fois que le tournoi sera co-organisé par trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Initialement prévu plus tôt, il a été reprogrammé pour août 2025 afin d'assurer des infrastructures de classe mondiale.

14:02 GMT

L'enthousiasme est palpable alors que débute notre blog en direct du tirage au sort final du CHAN 2024. Le Centre International de Conférences Kenyatta, merveille architecturale de Nairobi, est paré pour l'occasion. Les fans à travers l'Afrique peuvent suivre l'événement en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF et CAF TV.

14:00 GMT

Bienvenue dans la couverture en direct du tirage au sort final du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2024 !

📍 Lieu : Centre International de Conférences Kenyatta, Nairobi, Kenya

📅 Date : Mercredi 15 janvier 2025

🕒 Heure : La couverture préliminaire commence à 14 h 00 GMT ; le tirage au sort débute à 17 h 00 GMT.

La soirée s'annonce riche en anticipation, en excitation et en fierté pour le football africain. Restez avec nous pour des mises à jour minute par minute, des analyses précieuses et les moments forts de cet événement marquant.