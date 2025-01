Afrique: Des affiches prometteuses pour le tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024

Le tirage au sort de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, a eu lieu ce mercredi 15 janvier à Nairobi, au Kenya. Il a mis en lumière des affrontements passionnants pour ce tournoi prévu en août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

En tant que co-hôte, le Kenya est en tête de série du Groupe A, où il affrontera des adversaires de taille, à commencer par le double vainqueur de l'épreuve, le Maroc ; la République Démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, des équipes de haut calibre.

La Tanzanie, également pays hôte, est placée en tête de série du Groupe B et s'apprête à défier Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République Centrafricaine dans un groupe particulièrement relevé.

L'Ouganda, autre pays hôte, est tête de série du Groupe C, où il rencontrera le Niger, la Guinée, ainsi que les équipes issues des qualifications, qualifié 1 et qualifié 2, ce qui rend ce groupe incertain et intrigant.

Le Sénégal, champion en titre, est en tête de série du Groupe D, un groupe composé de quatre équipes. Les Sénégalais affronteront le Congo, le Soudan et le Nigéria.

Il reste deux places à attribuer pour les phases finales. L'Algérie, les Comores, la Gambie, le Malawi, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Gabon participeront à une campagne de qualification pour déterminer les équipes qui compléteront les groupes avec les places vacantes des Qualifiés 1 et 2.

Le CHAN CAF TotalEnergies en sera à sa huitième édition et revient en Afrique de l'Est après le Rwanda en 2016. Le Maroc et la République Démocratique du Congo ont chacun remporté le trophée à deux reprises, tout comme la Tunisie, la Libye et le Sénégal, le tenant du titre.

La cérémonie de tirage s'est tenue au Kenyatta International Convention Centre (KICC), où les 19 équipes ont été réparties dans quatre groupes.

Le tirage a été effectué en présence de trois légendes du football de l'Afrique de l'Est : Hassan Wasswa (Ouganda), Mrisho Ngasa (Tanzanie) et McDonald Mariga (Kenya), qui ont ajouté une touche de prestige à la soirée.

Ce tournoi, qui ne met en compétition que des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, est une véritable vitrine du talent local, un concept unique en Afrique.

GROUPES DU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS CAF TOTALENERGIES 2024

GROUPE A : Kenya, Maroc, Angola, RDC, Zambie

GROUPE B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine

GROUPE C : Ouganda, Niger, Guinée, Qualifié 1, Qualifié 2

GROUPE D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigéria

Cliquez ici pour télécharger une vidéo présentant les 17 équipes qualifiées à ce jour.

Cliquez ici pour voir la vidéo du discours du Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, lors du tirage final.

Pour plus d'informations sur le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, visitez www.cafonline.com