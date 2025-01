Madagascar: Marc Ravalomanana - Tractations auprès des chancelleries étrangères

L'ancien président sollicite le soutien de la Communauté internationale pour réclamer l'annulation des élections communales du 11 décembre dernier.

Sauf changement, le tribunal administratif procédera demain à la proclamation officielle des résultats des élections communales. Pour ce qui est de la Commune Urbaine d'Antananarivo, les résultats devraient confirmer la victoire de Harilala Ramanantsoa, candidate de la plateforme « Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina ». La Cour avait rejeté et déclaré « irrecevables » toutes les requêtes réclamant la disqualification de la candidate de l'IRMAR, déposées par les avocats de Tojo Ravalomanana, candidat du Firaisankina. A l'allure où vont les choses, la tension politique risque de monter d'un cran après la proclamation des résultats. Et ce, dans la mesure où l'opposition et le clan Ravalomanana ont déjà annoncé qu'ils vont contester les résultats si leur candidat n'est pas élu.

Dès le début de cette semaine, les Tojo Ravalomanana, Siteny Randrianasoloniaiko et consorts ont lancé un appel à la révolte à l'endroit de leurs partisans. Les projets de manifestation de rue qui ont fuité sur les réseaux sociaux ont d'ailleurs valu les sorties médiatiques du préfet de police d'Antananarivo, le général Angelo Ravelonarivo, et le président du Sénat, le général Richard Ravalomanana qui ont lancé une ferme mise en garde contre toute velléité à fomenter des troubles. Le risque d'affrontements n'est donc pas à écarter, notamment ce samedi.

Demande d'audience

Pour sa part, l'ancien président Marc Ravalomanana, fidèle à ses principes et à son mode opératoire, préfère solliciter le soutien de la Communauté internationale et décide de mener des tractations auprès des Chancelleries étrangères accréditées à Madagascar. De source concordante, Ravalo a déposé plusieurs demandes d'audience auprès des bureaux des ambassadeurs et chargés d'affaires présents au pays, avec comme motif évoqué, « la nécessité de mener des échanges afin que la Communauté internationale puisse être au courant de ce qui se passe réellement à Madagascar ».

Pour le moment, aucun membre du Corps diplomatique et Consulaire n'a accepté de le recevoir. Par ailleurs, plusieurs ambassades ont également reçu une lettre venant de Marc Ravalomanana, dénonçant de nombreuses fraudes et irrégularités lors des dernières échéances électorales et sollicitant leur soutien en vue de réclamer l'annulation des élections du 11 décembre dernier. Pour l'heure, les chancelleries étrangères hésitent à rencontrer Dada.

Démenti

Pour rappel, au mois de septembre 2024, la Représentante spéciale de l'Union africaine, Alice Nzomukunda, était obligée de sortir un démenti officiel après avoir reçu Marc Ravalomanana dans son bureau, tout en dénonçant une « manipulation médiatique » orchestrée par le numéro Un de l'Empire Tiko. Après la rencontre, l'ancien président avait déclaré que le rejet de sa candidature aux élections communales était illégale et contraire aux règles et principes internationaux dont les protocoles de la SADC et celui de l'Union africaine. Des propos que la cheffe du Bureau de l'UA n'aurait pas tenu, selon ses explications.