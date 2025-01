Congo-Kinshasa: Disparition - Edingwe 'Mutu na ngenge' a tiré sa révérence

Icône du catch congolais, Edingwe Mapima alias "Mutu na ngenge" a rendu l'âme le 13 janvier au Maroc, à l'âge de 73 ans. Il y avait été évacué en urgence par le gouvernement depuis le 12 décembre 2024, à travers le ministre Didier Budimbu des Sports et Loisirs, pour des soins appropriés.

La lutte d'Edingwe « Mutu na ngenge » depuis des années contre le cancer de coeur a finalement pris fin. Le ministre Didier Budimbu a indiqué que le décès de cette icône du catch congolais est une perte immense pour le pays. « C'est avec un coeur lourd et une profonde mélancolie que j'annonce le départ d'Edingwe Moto na ngenge, une véritable icône du catch congolais. Sa force sur le ring était égalée seulement par la chaleur de son esprit. Chaque instant passé à le voir évoluer restera gravé dans nos mémoires comme une lumière qui s'éteint trop tôt. En tant que ministre des Sports et Loisirs, je ressens une perte immense non seulement pour notre pays, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par sa passion et son charisme », a-t-il écrit sur son compte X.

Le ministre des Sports avait promis que l'État congolais allait organiser un jubilé d'or à l'honneur de cette figure emblématique du catch congolais au cours d'une cérémonie combinée à un festival de catch en gestion s'il se remettait de sa maladie. Vraisemblablement, Edingwe aura droit à des honneurs posthumes.

Né à Kinshasa, il a passé son enfance et sa jeunesse dans la commune de Matete avant de se lancer dans le catch dans les années 1970 et se révéler au grand public en 1972. Il a forgé sa réputation grâce à son style, celui du catch avec fétiches, et sa prestance sur le ring, avec son dandinement particulier, ses coups de tête ravageurs et la suggestion mystérieuse aux adversaires de se mettre à danser sous la musique de sa fanfare. Edingwe, « la locomotive qui fume », a transcendé les générations avant de tirer sa révérence, permettant au catch congolais de conserver sa renommée internationale après la génération de feu Kelekele Lituka, ancien champion de ce sport.