Congo-Brazzaville: Football - Yoane Wissam, Bakambu, Banza, Silas sous les projecteurs en ce début d'année

2025 vient juste de débuter et des footballeurs congolais de l'étranger, notamment Yoane Wissam, Bakambu, Banza font déjà parler d'eux d'une manière et d'une autre.

L'attaquant Yoane Wissa continue d'inscrire en lettres d'or son nom dans l'histoire de Brentford, en Premier League anglaise. L'ancien buteur de Lorient, en France, a inscrit son 11e but de la saison en championnat, permettant à don équipe d' arracher un nul important à domicile devant Manchester City (2-2), après avoir été menée 2-0. Comme au match aller à l'Etihad Stadium, l'international congolais a redonné espoir aux siens face aux joueurs de Pep Guardiola.

City menait avec deux buts d'écart après le retour des vestiaires avant la révolte sonnée par Wissa. À la 82e, le Léopard a réceptionné un centre de Roerslev dans la surface, et avec son sang froid, a trompé le portier Ortega pour son 11e but de la saison. Les Abeilles ont même réussi à égaliser en toute fin de partie, s'offrant le point du nul. Yoane Wissa est 7e sur la liste des meilleurs buteurs, avec également deux passes décisives. Brentford occupe la 10e place avec 28 points en 21 rencontres.

Simon Banza, de son côté, continue de s'illustrer en Turquie, à Trabzonspor. L'ancien joueur de Lens, en Ligue 1 française, a participé, le12 janvier, à la large victoire de son club sur Antalyaspor (5-0), en 18e journée du championnat. Il a ouvert la marque à la 21e minute, sur un service de Visca . C'est son 12e but en Süper Lig cette saison, meilleur buteur en club et deuxième meilleur buteur, derrière Piatek d'Istanbul Başakşehir. Il a été passeur décisif pour Muhammed Cham à la 70e minute, avant de céder sa place. Trabzonspor est 10e au classement avec 22 points.

Dossier transferts

Pour sa part, l'attaquant Cédric Bakambu intéresse fortement Galatasaray et Fenerbahçe, en Turquie, a indiqué le média turc NTV Spor. Le contact serait déjà établi entre le manager du joueur de 33 ans (actuellement peu utilisé au Betis Séville en Espagne), et les deux équipes qui veulent chacune le ramener en Turquie où il s'était illustré il y a quelques années à Bursaspor, avant de prendre la direction de Villarreal, en Espagne, et de revenir en Turquie, à Galatasaray, lors de la saison 2023-2024.

Cédric Bakambu a le profil parfait pour remplacer Mauro Icardi, estime la direction du Galatasaray. Entre temps, Fenerbahçe a coché le nom de Cédric Bakambu et attend mettre le paquet pour finaliser le contrat. La valeur marchande du Congolais est évaluée à 3 millions d'euros. Son passage au Betis a été difficile, avec seulement deux buts et une passe décisive et très peu de matches.

De son côté, l'international Jonathan Okita (28 ans) s'est engagé, le 10 janvier, avec Bodrum FK, en Turquie. Il a signé un bail avec ce club de la Süper Lig jusqu'en 2027, et le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Arrivé au FC Zurich en 2022, Jonathan Okita quitte le club avec 21 buts et 7 passes décisives en 91 rencontres. Il a été auteur d'un but cette saison, en dix matches.

« Chers fans, il est temps pour moi de vous dire au revoir après deux ans et demi ensemble. Merci aux meilleurs supporters de la Suisse. Votre énergie est extraordinaire, et je m'en souviendrai toujours. (...) De bons moments, une belle ambiance, et le chapitre n'est pas encore complètement fermé », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Bodrum FK, son nouveau club, est 17e au classement du championnat turc.

Au pays, le FC Saint Éloi Lupopo de Lubumbashi a officialisé l'arrivée de l'attaquant camerounais, Maxwell Djoumekou, après un passage chez les Aigles du Congo. Cependant, la direction des Cheminots n'a livré aucun détail sur la durée du contrat. Maxwell Djoumekou va évoluer sous les ordres de son ancien entraîneur belge, Luc Eymael, encore sous sanction de la Ligue nationale de football pour comportement « antisportif ».

En préparation de la Ligue des champions, Silas Katompa et son club Étoile rouge de Belgrade ont disputé un match amical, le 11 janvier, contre Pogoń Szczecin. Il s'est offert un doublé lors du succès de son club. Titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, le joueur prêté par Stuttgart a régalé en première mi-temps. Le Léopard a inscrit deux buts, permettant à l'Etoile de Belgrade de prendre l'avantage (2-1), buteur à la 21e et à la 42e minutes.

Il retrouve le chemin des filets depuis le 30 novembre 2024, lors de la victoire de l'Etoile rouge devant Mladost, en première division serbe. Pour préparer au mieux les deux dernières journées de la Ligue des champions, Silas Katompa et ses coéquipiers passent un dernier test en amical ce 15 janvier, face à Levski. L'Etoile rouge de Belgrade affrontera le PSV Eindhoven, le 21 janvier, en C1 de l'UEFA. Ils sont en course pour les barrages.