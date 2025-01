Afrique: Fidadoc 16ème édition - Le rendez-vous du film documentaire au Maroc

Pour cette année, Fidadoc signe sa 16ème édition. Grand rendez-vous de réalisateurs de films documentaires, le festival international de film documentaire d'Agadir se tiendra du 16 au 18 juin. L'appel à film est lancé à l'égard de longs métrages soit, des films du monde entier, d'une durée supérieure à 45', terminés en 2024 ou 2025.

La compétition de court-métrage met en lice des films marocains, africains et arabes d'une durée inférieure à 45', produits en 2024 ou 2025. Des séances spéciales seront consacrées aux films concernant des problématiques sociales (droits des enfants, des femmes...), environnementales (gestion de l'eau, des déchets, économies d'énergie...) et économiques (commerce équitable, mondialisation...), ainsi que la musique et le sport. Toutes les durées et années de production sont acceptées.

Pour s'inscrire, les films devront être soumis sur support DVD et/ou sur un lien internet téléchargeable. Les fiches d'inscription et les copies de visionnage devront parvenir aux bureaux du Festival au plus tard le 10 mars 2025. Tous les films soumis à la sélection doivent être en version française ou anglaise ou en version originale avec sous-titres en français ou en anglais. Ils seront soumis à un jury composé de professionnels du cinéma, du monde artistique et culturel, tous azimuts.

Créé par l'Association de culture et d'éducation par l'audiovisuel (ACEA), le FIDADOC a pour but de promouvoir le cinéma documentaire auprès des professionnels, des diffuseurs, des médias et du grand public marocains. Le Festival souhaite promouvoir, soutenir et accompagner les films de la sélection officielle ainsi que ceux des sections parallèles dans le cadre de séances programmées dans d'autres manifestations culturelles partenaires.