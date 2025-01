Madagascar: Consolidation de la coopération avec la Tunisie

Un tournant. C'est ainsi que, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère des Affaires étrangères qualifie la nouvelle dynamique amorcée dans les relations bilatérales entre Madagascar et la Tunisie, qui sont établies depuis cinquante-cinq ans. Des initiatives qui marquent une consolidation des liens entre les deux pays, selon les explications.

Ces initiatives ont été lancées durant une visite officielle de Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, en Tunisie, depuis lundi. "Ensemble, nous renforçons nos liens historiques et oeuvrons pour une coopération accrue dans plusieurs domaines. Une Afrique unie et solidaire est notre force", indique-t-elle sur son compte Instagram. Sur LinkedIn, elle ajoute : "Bien que notre histoire commune soit riche, cette rencontre constitue une véritable relance pour approfondir et renouveler notre coopération".

Trois accords sont le corollaire de ce déplacement de la ministre Rasata en Tunisie. Elle et son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, ont signé un accord-cadre de coopération, un mémorandum d'entente sur la création de consultations politiques et un mémorandum d'entente sur la coopération dans les domaines de la poste, des technologies de l'information, de la communication et de l'économie numérique.

L'agriculture, le tourisme, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que l'industrie manufacturière sont aussi des domaines dans lesquels la coopération entre Madagascar et la Tunisie sera lancée, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le renforcement de la coopération économique a également été abordé durant ce déplacement de la ministre des Affaires étrangères en Tunisie. Sur LinkedIn, elle indique, du reste, "j'ai sollicité le soutien de la Tunisie à la candidature de Madagascar pour la présidence de la Commission de l'Union africaine".