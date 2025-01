Afrique: Destination Madagascar - Hausse des vols hebdomadaires d'Emirates

Emirates prévoit d'augmenter ses fréquences de vols entre Dubaï et Antananarivo, passant de 4 à 6 vols hebdomadaires à partir du mois d'avril 2025, dans le but de favoriser la croissance du tourisme et les échanges commerciaux entre les deux régions.

Cette expansion, inattendue mais stratégique, intervient après l'introduction du premier vol entre Dubaï et Madagascar le 3 septembre 2024. Ce nouveau lien aérien a rapidement fait d'Antananarivo un carrefour entre l'océan Indien et le Moyen-Orient.

Selon le ministère des Transports et de la Météorologie, environ quatre mille passagers ont emprunté cette liaison chaque mois durant les premiers mois d'exploitation, répartis entre la première classe (huit sièges), la classe affaires (quarante-six sièges) et la classe économique (trois cent dix sièges). Le Boeing 777 qui assure cette liaison offre également une capacité de fret de 20 tonnes par vol, un atout supplémentaire pour les échanges commerciaux.

En décembre 2024, l'ajout temporaire d'un cinquième vol hebdomadaire a permis de transporter environ mille cinq cents passagers chaque semaine, soit près de six mille voyageurs mensuels. Ces chiffres témoignent de l'intérêt croissant pour Madagascar, tant du côté des touristes que des investisseurs.

« Pour la suite, nous devons maintenant concentrer nos efforts pour encourager ces visiteurs à prolonger leur séjour, tout en développant les infrastructures et les services dans tout le pays », a déclaré Valéry Ramonjavelo, ministre des Transports et de la Météorologie.

Pour Essa Sulaiman Ahmad, représentant d'Emirates pour l'Asie occidentale et l'océan Indien, cette expansion offre de nouvelles opportunités : « Chaque vol supplémentaire est une passerelle qui relie les ambitions des voyageurs et les besoins des entreprises ».

Une nouvelle ère

L'ajout de ces nouvelles fréquences améliore l'accès de Madagascar aux marchés internationaux. Emirates, qui dessert plus de cent quarante pays, facilite ainsi la découverte de l'île par des voyageurs du monde entier.

« Chaque liaison aérienne contribue à mettre en valeur Madagascar, à travers ses paysages, sa culture et son patrimoine naturel », a souligné Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Dans le cadre de cette expansion, Emirates a mis en place plusieurs actions concrètes pour renforcer l'attractivité de la Grande île. Des agences de voyage internationales ont ainsi été invitées à explorer les richesses du pays, notamment ses sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

De plus, avec des billets à partir de 600 dollars (environ 2 815 200 ariary), la destination attire une clientèle variée, principalement en provenance du Moyen-Orient, mais aussi d'autres régions connectées via Dubaï. Il est à noter qu'actuellement, plus de deux cent trente nationalités transitent par l'île.

L'augmentation des vols ne se limite pas à un simple renforcement des connexions aériennes, elle représente une véritable opportunité pour Madagascar de mettre en avant ses atouts, tant dans le domaine du tourisme que des échanges commerciaux et du développement des infrastructures locales.