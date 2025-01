Afrique: CHAN 2024 - Les Barea dans un groupe abordable

La Grande Île évolue dans le groupe B avec le pays hôte, la Tanzanie, en compagnie de la Mauritanie, du Burkina Faso et de la République centrafricaine au 8e championnat d'Afrique des nations.

La répartition des groupes enfin connue, la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la huitième édition du championnat d'Afrique des nations (Chan) s'est déroulée hier soir au Kenyatta International Convention Center à Nairobi, au Kenya. Les dix-sept pays qualifiés ainsi que les deux autres qui passeront encore le tour de qualification ont été répartis en quatre groupes, dont trois composés de cinq équipes et un autre constitué de quatre nations.

Médaillé de bronze lors de la précédente édition, Madagascar a évité le groupe de la mort et a été tiré dans le groupe B de la Tanzanie, où va se jouer la phase de poules. Les autres pays composant le groupe sont la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine.

Historiquement, la Tanzanie, hôte de la phase de groupes, avait battu 3 à 2 Madagascar, puis s'était séparée un partout lors des matchs aller et retour qualificatifs à la Coupe du Monde, en novembre 2021. La Mauritanie avait également battu la Grande Île lors de leur dernière rencontre amicale en octobre 2023 (2-1). Le Burkina Faso avait lui aussi défait Madagascar en amical par 2 à 1 en octobre 2020.

Deux tickets

Et la République centrafricaine avait quant à elle écarté à deux reprises Madagascar lors de la phase qualificative à la CAN en mars 2023, 3 à 0 à l'aller et 2 à 0 au retour. Sur le papier, le Burkina Faso est le mieux classé des équipes du groupe B, 65e mondial et 12e en Afrique. La Tanzanie occupe le 16e rang mondial et 24e sur le continent. La Mauritanie est 109e au classement Fifa et 25e en Afrique.

Seule la République centrafricaine se trouve loin derrière, 135e mondial. Madagascar a donc évité le Maroc, double tenant du titre (2018 et 2020). « Ce sont des pays à ne pas sous-estimer... Il faut que nous nous consolidions physiquement car nous disputerons quatre matchs dans la phase de groupes alors que nous en avons joué seulement deux en 2023 pour nous qualifier en quarts », a souligné le sélectionneur médaillé de bronze en Algérie, Romuald Rakotondrabe.

Initialement prévue du 1er au 28 février, à deux semaines du coup d'envoi du Chan, la CAF a déclaré le report au mois d'août de la phase finale. Cela permet aux pays qualifiés, dont Madagascar, d'avoir plus de temps pour se préparer. Le groupe A est constitué du Kenya, aux côtés du Maroc, de l'Angola, de la RD Congo, double tenante du sacre également en 2009 et 2016, ainsi que de la Zambie, classée troisième lors de l'édition 2009. Le Sénégal, tenant du titre, tête de la poule D, est composé de quatre équipes qui se trouvent avec un autre grand pays du football africain, le Nigéria. Les deux autres pays du groupe sont le Congo et le Soudan.

Sept nations disputeront encore le tournoi de qualification pour obtenir les tickets pour les deux places encore vacantes, à savoir l'Algérie, vice-championne de la dernière édition, les Comores, la Gambie, le Malawi, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Gabon. Les deux mieux classés de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.