Congo-Kinshasa: Violents combats entre FARDC et M23 dans 3 territoires du Nord-Kivu

De violents affrontements opposent, ce mercredi 15 janvier, l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23/AFC sur plusieurs fronts dans trois des six territoires du Nord-Kivu. Des sources locales parlent de l'avancée des FARDC dans le Nyiragongo et Bwito, alors que l'agglomération de Ngungu serait de nouveau réoccupée par les rebelles.

Les combats se déroulent notamment vers Kibumba, territoire de Nyiragongo, autour de Ngungu, territoire de Masisi, et dans de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru.

C'est entre 21 heures locales mardi et 2 heures du matin, ce mercredi, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendus autour des collines Nditi et Kanyabuki, à l'ouest de Kibumba dans le parc national des Virunga.

Ce matin, un calme précaire se rétablit dans cette zone. Les sources sécuritaires précisent que l'armée congolaise et les Wazalendo contrôlent ces collines proches de Kibumba.

Dans le territoire de Masisi, plusieurs sources civiles et sécuritaires confirment la réoccupation, depuis 9 h30' ce mercredi, du centre de Ngungu par les rebelles du M23. Elle est intervenue à l'issue de violents combats qui les y opposent aux FARDC et leurs alliés depuis mardi. Les affrontements qui se poursuivent toujours, du fait que les militaires FARDC, les Wazalendo et leurs alliés sont toujours dans les envirions de Ngungu.

Du côté du territoire de Rutshuru, des sources proches des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) disent que les combattants Wazalendo, contrôlent à nouveau les localités de Nyanzale, Katsiru et JTN, chefferie de Bwito, après des affrontements de mardi contre le M23.