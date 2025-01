Maroc: CNESTEN Afrique - Workshop à Rabat sur la gestion durable des ressources en eau à l'aide des techniques nucléaires

Rabat — Le Centre National de l'Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) abrite, du 14 au 16 janvier à Rabat, un workshop sur la surveillance des ressources en eau panafricaines et le partage de données à l'aide des sciences et technologies nucléaires, au profit de la région d'Afrique.

Cet important évènement est organisé en étroite collaboration avec la Fondation américaine CRDF Global (Civilian Research and Development Foundation) et en partenariat avec le Département d'État des États-Unis d'Amérique, le Département de la Sécurité Énergétique et le Zéro Émission Nette du Royaume-Uni, ainsi qu'avec l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), indique un communiqué du CNESTEN.

Cette manifestation scientifique s'inscrit dans le cadre du Dialogue Soutenu sur les Utilisations Pacifiques (SDPU), visant à promouvoir les sciences et technologies nucléaires dans les secteurs socio-économiques, notamment l'eau, l'environnement, l'alimentation et la santé, tout en s'alignant sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Ce workshop régional a pour objectif d'identifier et de développer des collaborations panafricaines visant à faciliter et à renforcer les capacités régionales en matière d'évaluation et de gestion durable des ressources en eau en Afrique en s'appuyant sur les techniques nucléaires. Il offre en outre un cadre de développement de la coopération régionale et internationale liée au domaine de l'eau.

Le programme de ce workshop comprend une série de présentations suivies de débats et discussions portant sur les besoins, les perspectives et les défis liés aux ressources en eau en Afrique, ainsi que sur leur gestion grâce aux techniques nucléaires et isotopiques.

Cet événement d'envergure réunit environ 120 participants, nationaux et internationaux, provenant de 25 pays africains, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Autriche, de l'Italie et de la Suisse, comprenant des responsables gouvernementaux de haut niveau, des scientifiques, des experts et des gestionnaires spécialisés dans la gestion des ressources en eau, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales impliquées dans le secteur de l'eau.

À souligner que le CNESTEN accorde une importance majeure au développement et à la promotion des techniques nucléaires et isotopiques dans le secteur de l'eau, afin de contribuer à une meilleure connaissance pour une gestion durable et responsable des ressources hydriques au Maroc. Ses travaux s'inscrivent pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui encourage le recours à des solutions innovantes pour un développement durable et la préservation des ressources en eau.

Ainsi, et à travers cette manifestation scientifique, le CNESTEN conforte son positionnement à l'échelle régionale et internationale dans le domaine de la gestion des ressources en eau à l'aide des techniques nucléaires, eu égard à sa reconnaissance en tant que Centre d'Excellence dans cette thématique par l'AIEA et l'Accord intergouvernemental de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA).