Maroc: Rabat - Les industries culturelles et créatives au cœur de la 24e session de la Conférence des ministres arabes de la Culture

Rabat — Les travaux de la 24e session de la Conférence des ministres chargés des affaires culturelles dans le monde arabe ont débuté, mercredi à Rabat, sous le thème "Les industries culturelles et créatives et les défis de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle".

L'ordre du jour de cette rencontre, qui réunit les ministres de la Culture des pays arabes, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) ainsi que des responsables d'organisations régionales et internationales, comprend la présentation des grandes lignes de la stratégie prospective pour le développement des industries culturelles dans les pays arabes et des conclusions des travaux du Comité permanent de la culture arabe, ainsi que l'adoption des recommandations émanant dudit Comité.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le choix des industries culturelles et créatives comme thème principal de cette session repose sur une vision prospective à la lumière des grands enjeux auxquels les pays arabes font face.

M. Bensaid, qui a pris la présidence de cette 24e session après la fin du mandat de l'Arabie saoudite, a rappelé que le Maroc accueillera la Coupe du monde de football en 2030, avant que l'Arabie saoudite n'en prenne le relais en 2034, précisant que ces événement représentent une occasion unique pour placer les industries culturelles et créatives au coeur du dispositif organisationnel, tout en célébrant l'excellence arabe, à l'image de l'expérience réussie et exemplaire du Mondial de Qatar en 2022.

Le ministre a proposé l'organisation d'un forum professionnel dédié aux industries culturelles et créatives au Maroc en 2026, ajoutant que les éditions suivantes pourraient se tenir dans d'autres pays membres de l'ALECSO en s'ouvrant sur les expériences pionnières dans ce domaine dans les cinq continents.

Par ailleurs, il a mis en avant les choix stratégiques du Maroc, guidés par les Hautes Orientations Royales, en faveur du développement et de la valorisation du capital humain, citant les réformes législatives et réglementaires engagées par le Royaume, ainsi que la Constitution du Royaume qui a introduit des mécanismes visant à protéger les droits et libertés, à favoriser le développement humain et à promouvoir les droits de l'Homme.

Le Maroc a placé le développement des domaines culturels au centre de ses préoccupations, en adoptant un plan destiné à faire des industries culturelles et créatives un levier de croissance économique, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre saoudien de la Culture et président de la précédente session de la Conférence des ministres arabes de la Culture, le Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, a exprimé, dans un message lu en son nom, ses félicitations au Maroc pour l'organisation réussie de cette 24e session, soulignant que "la culture constitue le socle de notre identité et de notre histoire", et que les technologies modernes, bien qu'elles représentent un défi, offrent également des opportunités pour développer le secteur culturel.

Le directeur général de l'ALECSO, Mohamed Ould Amar, a, pour sa part, affirmé que son organisation a accéléré ses programmes visant à coordonner l'action culturelle arabe commune, tout en mettant à profit ses ressources et expertises pour répondre aux aspirations et besoins des pays arabes.

Il a rappelé que l'ALECSO a lancé un nombre important d'initiatives et de projets pour la formation des cadres et le renforcement de leurs capacités, outre des programmes d'appui technique et d'accompagnement dans le domaine des politiques culturelles et de l'économie créative.