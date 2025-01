Cameroun: Hôpital Laquintinie - Place au travail pour le nouveau directeur

Le Dr Marie Solange Ndom Idjem epse Ebongue Manga a reçu sa feuille de route du Ministre de la santé Publique lors de son installation officielle ce lundi 13 janvier à Douala.

Le management de la santé au Cameroun prend une forte coloration féminine.En effet, après les installations respectives en septembre 2024 du Dr Danielle Christiane Kedy Mangamba épse Koum, comme nouvelle Directrice Générale adjointe de l'Hôpital Général de Douala, et celle du Pr Calixte Ida Penda dans les mêmes fonctions à l'Hôpital Gynéco-obstétrique et Pédiatrique de la même ville, le mérite est ce lundi 13 janvier 2024 celui du Dr Marie Solange Ndom Idjem épse Ebonguè Manga, d'être placé sous les projecteurs. Cette fois au sommet du top management de la pionnière des formations sanitaires de sa région d'origine. Elle qui est native de Yingui, dans l'arrondissement de Yabassi, département du Nkam.

Dr Marie Solange Ndom devient ainsi à 44 ans seulement, la toute première femme à assumer la fonction de Directeur Général de l'Hôpital Laquitinie de Douala. Un hôpital, vieux de 94 ans, puisque fondé en 1931, sous l'appellation de « Hôpital Indigène de Douala ».

Nommée le 31 décembre 2024 par un décret du Premier Ministre, le Dr Marie Solange Ndom Idjem, épse Ebonguè Manga remplace à ce poste le Pr Noël Emmanuel Essomba, désormais à la tête de l'Hôpital Général de Yaoundé, et qui en son temps, a su mettre sur de bons rails la modernisation tous azimuts de cette institution. Avant cet acte du chef du Gouvernement, cette cardiologue et mère de quatre enfants était cumulativement Conseillère médicale et chef du service de cardiologie du même établissement médical.

Dans son propos et en présence de toutes les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques ayant consenti à faire le déplacement, le Ministre de la Santé Publique a précisément renouvelé toute sa profonde gratitude au Chef de l'État Son Excellence Paul BIYA qui ne cesse de doter le système de santé du Cameroun d'infrastructures, d'hommes et de femmes de qualité, avec pour but ultime d'offrir une assiette de soins et services toujours améliorée. La promesse faite lors du discours de fin d'année il y a quelques jours, en faveur de la contractualisation de 9 944 personnels de santé dans la fonction publique, en est une preuve tangible.

Pour bien fixer le prestige mais surtout l'immensité de sa nouvelle mission au Dr Ndom Idjem, le chef de département ministériel s'est fait le devoir de resituer la préciosité de cette formation sanitaire de deuxième catégorie, l'une des plus courues du pays. A ce jour, l'Hôpital Laquintinie de Douala, c'est une capacité d'accueil de 800 lits pour un taux d'occupation largement satisfaisant de l'ordre de 80%. C'est également une forte équipe de près de 1500 personnels de tous les profils, pour faire fonctionner la centaine de services médicaux qui y est logée.

Dans la même veine, le Dr Malachie MANAOUDA s'est remémoré l'excellente gestion de la CAN TotalEnergies 2021 tenue au Cameroun ainsi que celle de la riposte à la pandémie à COVID 19. Bien, il est revenu sur quelques prouesses de cette formation sanitaire à l'instar de la pose concluante d'implants péniens depuis septembre 2023 et celle d'un Pacemaker à un patient le 19 octobre de la même année ; il a par ailleurs souligné l'opérationnalisation du centre d'hémodialyse ouvert depuis le 29 septembre 2023 au sein de cet établissement.

Celle qui devrait parallèlement continuer d'assumer ses fonctions d'enseignante à la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Douala où elle est Chargée de cours, tient donc là un bien lourd héritage et un challenge certain à assumer. Surtout qu'il convient de ne pas perdre de vue le nouveau crédo des professionnels de santé au Cameroun, « l'humanisation des soins ». Elle devra maintenir la transformation déjà bien entamée par son prédécesseur, conserver la place de formation médicale de référence, au coeur de la ville la plus active, voire la plus sensible du pays.

Pour le Ministre de la Santé Publique, le reversement des diverses primes aux personnels et la gestion « humaine » de toute la ressource mise à disposition demeurent par ailleurs un défi de tous les instants.

Née le 30 octobre 1980 à Yaoundé, le Dr Solange Ndom Idjem est titulaire dun Doctorat en Médecine de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 depuis 2007, puis dun Diplôme d'Institut Universitaire (DIU) en Biostatistique et en Méthodologie de la recherche clinique depuis 2011, avant d'obtenir son Diplôme d'Études Spécialisées (DES) en Cardiologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, au Maroc en 2013.

Depuis 2014, elle aura fait tout son service au sein de la formation sanitaire dont elle prend les rênes aujourdhui. Féministe engagée, l'ancienne présidente de l'Association Médecins du Cameroun (Medcamer), est également membre de plusieurs sociétés savantes.