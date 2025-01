Cameroun: 9 ans après sa mort le projet Anne-Marie Nzié 2.0 voit le jour

C'est une initiative portée par l'artiste Salatiel, plusieurs artistes, dont Charlotte Dipanda, Coco Argentée, Grâce Decca, ont interprété des versions revisitées des classiques d'Anne-Marie Nzié, lors de la cérémonie de lancement officiel de la première édition du projet Anne-Marie Nzie 2.0, tenu le 10 janvier dernier dans l'enceinte du Musée national du Cameroun.

Ce projet , selon le directeur du projet l'artiste Salatiel, s'étendra sur une période de 12 mois, avec plusieurs phases clés notamment la "production d'un album de 10 chansons revisitées dont la sortie est prévue pour mars 2025".

Cet opus contiendra des titres phares comme « Liberté » et « Mélanie », réarrangés pour intégrer des éléments de Jazz, d'Afrobeat et de sonorités électroniques, tout en conservant les racines Makossa et Bikutsi qui définissaient l'âme musicale d'Anne-Marie Nzié ; en partenariat avec des artistes reconnus et des jeunes talents émergents.

Programme du projet Anne-Marie Nzié 2.0

D'avril à Novembre 2025, le programme prévoit une tournée nationale à travers les principales villes du Cameroun, avec des concerts et des ateliers éducatifs pour sensibiliser les communautés sur l'importance de préserver le patrimoine musical national, notamment dans les "villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Garoua". Une partie de la tournée inclura des performances dans des villes africaines comme "Lagos et Abidjan", ainsi que des collaborations avec des artistes de la diaspora camerounaise. La clôture officielle aura lieu en Décembre 2025, à Douala, où les résultats du projet seront présentés au public.

Il faudrait le préciser, "le projet Anne-Marie Nzié 2.0" a été conçu pour célébrer et moderniser l'héritage musical de la légendaire Anne-Marie Nzié. Le suffixe "2.0" symbolise une relecture contemporaine de son oeuvre, destinée à concilier les générations en mettant en avant des sonorités modernes tout en préservant les racines culturelles de son art.

Ce projet est donc à la fois un hommage mais également une opportunité de moderniser un patrimoine musical intemporel, tout en montrant que l'héritage culturel du Cameroun peut être à la fois préservé et réinventé.