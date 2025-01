Maroc: Le pays participe à Genève au Congrès mondial sur les disparitions forcées

Rabat — Le Maroc prend part, les 15 et 16 janvier à Genève, au 1er Congrès mondial sur les disparitions forcées, avec une délégation composée des départements gouvernementaux concernés, conduite par la secrétaire générale de la Délégation ministérielle aux droits de l'Homme, Fatima Berkane.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de l'adhésion du Royaume aux efforts internationaux visant à éradiquer les disparitions forcées, indique un communiqué de la Délégation ministérielle aux droits de l'Homme, qui souligne que le Maroc fait partie des quatre principaux pays porteurs de l'initiative internationale organisant ce Congrès, baptisée "L'initiative de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées", aux côtés de l'Argentine, de la France et de Samoa.

Cette initiative oeuvre à encourager les États à la ratification de ladite Convention et à la mise en oeuvre de ses dispositions, ainsi qu'à la facilitation du dialogue, de la coordination et de la coopération entre les différents acteurs concernés par la lutte contre les disparitions forcées, la poursuite des auteurs de crimes et la protection des droits des victimes et de leurs familles conformément aux normes internationales.

La participation du Maroc réitère sa ferme conviction, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de la nécessité de lutter contre le phénomène des disparitions forcées et de promouvoir les droits de l'Homme en renforçant son système juridique, à même de faire face à ce fléau et consolider la coopération régionale et internationale en matière de promotion de la protection des droits de l'Homme.

Ce congrès sera marqué par plusieurs interventions de la délégation marocaine, notamment lors de la séance inaugurale, au cours de laquelle la secrétaire générale de la Délégation ministérielle aux droits de l'Homme présentera deux engagements volontaires pris par le Royaume dans le cadre de cette initiative.

Il s'agit d'un premier engagement sur l'organisation au Maroc d'un colloque régional visant à renforcer la ratification et la mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, alors que le second porte sur l'intégration de la disparition forcée dans la législation pénale marocaine en tant que crime distinct et crime contre l'Humanité, tel que mentionné dans la Convention internationale.

La secrétaire générale présentera également un exposé détaillé mettant en lumière une expérience similaire du Royaume, dans le contexte du rôle qu'il joue en tant que pays phare de l'initiative de ratification universelle de la Convention contre la torture (CTI), lors d'une table ronde intitulée "Plaidoyer pour une ratification universelle : les stratégies réussies", prévue mercredi dans l'après-midi.

La troisième intervention, quant à elle, aura lieu dans le cadre de la table ronde sur "Les arguments en faveur de la ratification et la mise en oeuvre de la Convention : Pourquoi tous les Etats sont concernés ?" prévue jeudi 16 janvier. Au cours de cette rencontre, la mission permanente du Royaume à Genève présentera les expériences des pays ayant ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

La participation du Maroc prendra fin avec l'intervention de Mme Berkane lors de la séance de clôture, au cours de laquelle elle mettra en lumière le rôle et l'engagement du Maroc à poursuivre son appui aux efforts internationaux visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'Homme.