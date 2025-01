Maroc: Nador vibre au rythme du festival Ania de la culture amazighe

Nador — Le rideau s'est levé, mardi soir à Nador, sur la deuxième édition du festival Ania de la culture amazighe, organisée par l'Association Maroc des cultures et des arts (AMCA).

Organisé jusqu'au 18 janvier courant sous le signe "Nador, capitale de la culture amazighe", en coopération avec plusieurs partenaires, cet événement culturel vise à mettre en avant la diversité et la richesse de la culture et du patrimoine amazighs.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des allocutions dans lesquelles les intervenants ont notamment relevé la particularité de cette édition qui coïncide avec la célébration du nouvel an amazigh, soulignant dans ce sens les efforts déployés au niveau national pour la promotion de la langue et de la culture amazighes et pour renforcer les acquis réalisés au sujet de la question amazighe.

La cérémonie qui a eu lieu au complexe culturel de Nador a été ponctuée aussi par des spectacles de chant et de musique amazighs, des hommages et des ateliers au profit des enfants pour leur montrer la richesse et la diversité culturelles du pays.

Le programme concocté pour cette édition comporte notamment une exposition artistique qui va jeter la lumière sur certains aspects de la culture et du patrimoine amazighs, et ce à travers des expositions d'habits, de bijoux et de tableaux artistiques, ainsi qu'un colloque national sur "Le chantier de l'officialisation de l'amazigh: défis et perspectives".

Figure aussi au programme, une caravane pédagogique qui sillonnera plusieurs établissements scolaires avec pour objectif d'organiser des ateliers au profit des élèves axés plus particulièrement sur le dessin et le théâtre amazighs.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Festival Ania de la culture amazighe, Mohamed Amine Fizazi, a indiqué que cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre des initiatives menées par les jeunes de la ville de Nador pour promouvoir la langue et la culture amazighes, mettant en exergue l'intérêt particulier porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'Amazighe, en tant composante essentielle de l'identité marocaine.

Il a ajouté que cette édition propose un programme riche en activités artistiques, culturelles et intellectuelles, dont des soirées musicales pour célébrer le nouvel an amazigh, un colloque national, et une caravane dans plusieurs écoles initiée en coopération avec les délégations provinciales des ministères de la Culture et de l'Education nationale, en sus d'une exposition de produits et articles réalisés par des artisans locaux.

De son côté, Abdelmajid Rabah, représentant l'Agence de Développement de l'Oriental, a mis l'accent sur l'importance de cet événement culturel organisé à l'occasion du nouvel an amazigh, qui est célébré par l'ensemble des Marocains, rappelant que cette célébration fait suite à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer le 14 janvier comme jour férié national officiel au Maroc.

Il a fait remarquer à cette occasion que l'Agence de développement de l'Oriental soutient ce genre de manifestations qui contribuent à la promotion et à la valorisation de l'héritage et de la culture amazighs.

Pour sa part, le président de la Chambre d'artisanat de l'Oriental, Mohamed Kaddouri, a mis en exergue les Directives royales pour promouvoir l'amazighe en tant que composante essentielle de l'identité marocaine, notant dans ce sens l'intérêt particulier accordé par le secteur de l'artisanat à la préservation et à la valorisation du patrimoine amazigh, connu pour sa richesse et sa diversité.

Il a également rappelé les efforts déployés au niveau de la province de Nador en particulier pour encourager les jeunes à apprendre des métiers de l'artisanat afin d'assurer la préservation de traditions et de pratiques culturelles amazighes, précisant à cet effet qu'une grande exposition sera organisée prochainement dans cette ville, non seulement pour montrer la richesse du patrimoine amazigh, mais aussi pour relever le défi de la sauvegarde de certains métiers ancestraux qui sont menacés de disparition.

Cette édition du festival est organisée en partenariat avec la province de Nador, l'Agence de développement de l'Oriental, la Chambre régionale de l'Artisanat, la commune de Nador, la faculté pluridisciplinaire de Nador, l'Ecole supérieure de Technologie de Nador, la représentation provinciale du département de la Culture et la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports.