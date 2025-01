Maroc: Agadir - Une soirée musicale haute en couleur en clôture des célébrations du nouvel an amazigh

Agadir — Une soirée artistique haute en couleurs a été organisée, mardi soir à la place "Al Amal" à Agadir, en clôture des célébrations du nouvel an amazigh 2975.

La programmation de cette soirée a mis en scène des stars de la chanson amazighe, qui ont livré des mélodies envoûtantes et des chants emblématiques de la musique amazighe.

Dans une ambiance festive et une liesse générale, le public présent a pu rencontrer des artistes talentueux, dont Fatima Tihihit, Larbi Imghrane, Hossein Houcine Ait Baamran, DJ Cranky et Ahwach Tisskiouine, et apprécier pleinement les performances artistiques programmées le long de ce spectacle.

Dans une déclaration à la MAP, Sabah Mbrouk, membre du Conseil communal d'Agadir, a indiqué que le programme des festivités "Id Yennayer 2975", lancées le 10 courant, a couvert 12 lieux dans la ville, notamment les places publiques, les jardins et la promenade de Anza et d'Agadir, avec pour but d'offrir aux habitants de la capitale du Souss et à ses visiteurs une opportunité exceptionnelle de profiter d'activités et d'événements dans une ambiance festive.

Un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la Commune d'Agadir pour la célébration du nouvel an amazigh (Id Yennayer 2975).

Cette célébration s'inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par le Souverain d'instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l'année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc.

Organisé en partenariat avec le Conseil régional de Souss Massa, le Conseil régional du tourisme de Souss Massa et l'Association du Festival "Timitar", l'événement "Id Yennayer 2975" vise à valoriser la culture amazighe en tant qu'élément fondamental de l'identité marocaine et à consolider les valeurs de coexistence et d'ouverture culturelle.

La célébration d'Idh Yennayer marque le début de la saison agricole chez les Amazighs et traduit un attachement à la terre, dans la mesure où l'événement a été depuis toujours lié à l'activité agricole.

Elle revêt une forte portée symbolique traduisant l'enracinement et la diversité du tissu culturel marocain, ainsi que la volonté d'aller de l'avant dans la mise en oeuvre effective du caractère officiel de l'Amazigh.

Par ailleurs, la proclamation du Nouvel an amazigh jour férié national officiel a donné une forte impulsion au processus de mise en oeuvre des mesures visant à renforcer l'action amazighe nationale notamment dans sa dimension culturelle.