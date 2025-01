Madagascar: Cyclone Dikeledi - Des pluies de soulagement pour le Sud

Après près de deux mois de sécheresse dans les régions d'Androy, Atsimo-Andrefana et une partie de l'Anosy, les premières pluies d'hier ont été accueillies avec soulagement.

Des cris de « ouf » ont résonné ! Alors qu'un cyclone intense, prévu pour atteindre les côtes sud-ouest du pays, devait retenir toute l'attention, ce sont finalement les pluies qui l'accompagnent qui ont été attendues avec impatience. Les premières averses ont été signalées dans la région d'Androy, notamment à Ambovombe, Beloha et dans le district d'Antanimora Sud, dès le début de l'après-midi d'hier. « Je tiens à remercier Dieu tout-puissant pour cette pluie. Il pleut des cordes en ce moment même où je vous parle », témoigne un habitant d'Ambovombe Centre, joint par téléphone.

Des images sur les pluies abondantes dans la commune de Beloha, district de Beloha Androy, ont été envoyées sur les réseaux sociaux, et un commerçant annonce même que le jus naturel est gratuit dans son épicerie « parce qu'il pleut ». Les pluies ont duré jusque dans la soirée.

À Toliara, au début, elles n'étaient pas si intenses et n'ont duré que 30 minutes, de 17h à 17h30, pour reprendre une heure plus tard avec beaucoup d'intensité. « C'est un grand soulagement. La pluie a au moins fait descendre la température», réagit Hanitra Lalaina, habitante de Tsienengea, en pleine ville de Toliara. La température oscillait entre 35 et 38 degrés le week-end dernier à Toliara, atteignant 43 degrés à Sakaraha et Betioky dans la région Atsimo Andrefana.

Préparatifs

À Isoanala Betroka, partie nord de la région Anosy, sur la RN13, la pluie a également fait parler d'elle.

Néanmoins, les préparatifs à l'arrivée du cyclone Dikeledi, indiqué par le service météorologique, qui devrait frôler les côtes sud-ouest à partir de ce jour, se sont organisés depuis lundi pour Toliara, région Atsimo Andrefana. Hier à 15h, le cyclone a été situé à environ 500 km au nord-ouest de Morombe, district de la région Atsimo Andrefana. Le cyclone n'est pas prévu atterrir sur le territoire malgache, même s'il est classé de catégorie supérieure.

Il longera les côtes sud-ouest cette nuit et dans la journée de jeudi et deviendra une forte tempête tropicale mais s'éloignera le jour même, selon les prévisions météorologiques. Les districts de Toliara I et II, Sakaraha, Betioky, Morombe, Ampanihy et toute la région Androy sont en alerte verte. De fortes pluies de 80 mm en 24h ainsi qu'un vent de 185 km/h sont attendus pour accompagner la tempête.

Le comité préfectoral et de gestion des risques et catastrophes d'Atsimo Andrefana est à pied d'oeuvre. Des tam-tams et des sensibilisations se tiendront à partir de ce jour à bord de véhicules qui feront le tour de la cité du soleil, qui est très vulnérable aux crues. Quatre sites d'hébergement accueilleront les éventuels sinistrés.

La Jirama Toliara prévient que l'approvisionnement en électricité sera perturbé car la société Enelec, prestataire de service à la centrale d'Andranomena, a déployé les panneaux solaires censés contribuer jusqu'à 2 MW de production énergétique pour Toliara, en prévention de l'arrivée du cyclone. Un seul groupe thermique fonctionne actuellement, alourdissant la vie quotidienne des habitants de Toliara.