Madagascar: Événement - CGM propose une variété d'activités culturelles

Hier, le Cercle Germano-Malagasy (CGM) a organisé une séance d'information à Analakely pour présenter son programme culturel ambitieux pour l'année 2025. Un programme riche et diversifié qui met à l'honneur l'échange culturel, la coopération entre Madagascar et l'Allemagne et le soutien aux artistes locaux.

Pour l'année 2024, le CGM a proposé une série d'événements allant du théâtre à la danse, en passant par la musique, les expositions, et un mois dédié à la culture malgache. Parmi les temps forts, quatre invités allemands ont été présents, pour partager leurs expertises et pour enrichir cette année littéraire, musicale et linguistique.

"Cette année sera tout aussi riche que la précédente. Nous avons prévu quatre mois thématiques, quatre grands événements et de nombreuses initiatives d'échanges. Nous mettrons également un accent particulier sur la promotion de notre ciné-club, afin de renforcer la visibilité du cinéma malgache à l'international", souligne le responsable au sein du CGM.

Parmi les projets phares de 2025, une exposition itinérante sur la femme, qui voyagera à travers l'Afrique et s'installera à Madagascar, est en préparation.

Programme riche

L'exposition abordera la place de la femme dans les arts et dans la société africaine, tout en intégrant une dimension locale avec des oeuvres malgaches. "Nous voulons offrir une plateforme internationale aux artistes malgaches, tout en mettant en lumière la richesse de notre culture", ajoute-t-il.

En collaboration avec l'Alliance Française de Fianarantsoa et de Toamasina, le CGM prévoit de nombreux échanges culturels, notamment des concerts communs entre des groupes de Tananarive et d'autres régions du pays. Ces échanges seront l'occasion pour les artistes malgaches de se produire dans différentes villes, tout en bénéficiant d'une visibilité accrue.

"Nous poursuivons notre mission de soutenir les artistes locaux en les accompagnant dans leurs démarches professionnelles. Grâce à notre programme de renforcement des capacités, nous aidons les artistes à créer des CV artistiques, à rédiger leurs biographies, à gérer leurs budgets et à élaborer des dossiers de partenariat", précise le responsable.

Trois vagues de formations seront organisées cette année, et une attention particulière sera portée au suivi personnalisé des artistes. "Bien que plusieurs événements se dérouleront à Antananarivo, nous avons à coeur de délocaliser nos actions et d'étendre notre portée à d'autres villes", conclut le responsable du CGM.