Ile Maurice: Arvind Bundhun et ses déplacements coûteux pour le contribuable

Les dépenses de l'ex-directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Arvind Bundhun, aux frais du contribuable, ont été considérables durant son mandat à la tête de cet organisme gouvernemental. Entre 2018 et juin 2024, pas moins de Rs 17,1 millions ont été déboursées pour ses déplacements à l'étranger. Ses per diem pour cette période s'élèvent à Rs 5,7 millions.

Un document récent rendu public sur les missions à l'étranger effectuées pour le compte de la MTPA révèle que chaque déplacement a coûté des millions de roupies, à l'exception de la période 2020-2021, marquée par la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières.

Le document indique que pour l'exercice financier de juillet 2023 à juin 2024, les coûts totaux des missions réalisées durant cette période se sont élevés à Rs 12 millions. De cette somme, Rs 5,8 millions concernent exclusivement l'ex-directeur et incluent ses frais totaux. Ses per diem pour cette année financière ont atteint Rs 1,7 million. Pour l'exercice financier de juillet 2022 à juin 2023, l'ex-directeur a perçu Rs 1,2 million de per diem, tandis que ses missions ont coûté un total de Rs 4 millions.

Les dépenses ont été légèrement moins élevées pour l'année financière de juillet 2021 à juin 2022. Cependant, les coûts totaux liés à Arvind Bundhun se sont tout de même élevés à Rs 1,9 million, dont Rs 891 979 en per diem pour des missions ayant coûté au total Rs 3 millions. Pour l'année financière de juin 2018 à juin 2019, le document indique que le coût total des missions de l'ex-directeur étaient de Rs 4,1 millions.

De cette somme, il a perçu Rs 941 471 en per diem. À lui seul, ses coûts totaux ont atteint Rs 2,6 millions, incluant Rs 1,5 million pour les billets d'avion. Par ailleurs, les dépenses liées aux officiers qui l'accompagnaient lors de ces missions se sont également chiffrées à Rs 1,5 million. Pour l'année financière de juillet 2019 à juin 2020, les dépenses totales liées aux missions étaient de Rs 2,6 millions, dont Rs 1,6 million uniquement pour l'ex-directeur. Ses per diem pour cette période ont atteint Rs 570 561.

En ce qui concerne l'année financière de juillet 2020 à juin 2021, marquée par la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage, les per diem d'Arvind Bundhun étaient de Rs 16 000. Ses coûts totaux pour cette période étaient de Rs 43 445, incluant un billet d'avion d'une valeur de Rs 9 494. Le document révèle également que pour l'année financière de juillet 2024 à juin 2025, les per diem de l'ex-directeur se sont élevés à Rs 323 242, tandis que ses coûts totaux ont atteint Rs 918 772. Les dépenses totales des missions pour cette période étaient de Rs 1,7 million.

Sur les sept années, de 2018 à juin 2025, le coût total des billets d'avion pour les missions a atteint Rs 10,7 millions, tandis que les dépenses totales liées aux missions se sont élevées à Rs 31 millions.