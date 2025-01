Algérie: Annaba - Le 4e BATIMEX réunit plus de 100 exposants

Annaba — La 4ème édition du Salon international du bâtiment et de l'aménagement, BATIMEX, réunit depuis mercredi, à Annaba, plus de 100 exposants spécialisés dans une quarantaine d'activités de production de matériaux et de services en lien avec le bâtiment, la construction et l'équipement.

Cette manifestation économique de trois jours, ouverte en présence notamment du wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, est marquée par la mise en valeur de matériaux innovants, économiseurs d'énergie, d'eau et respectueux de l'environnement utilisés dans le bâtiment et les aménagements divers.

BATIMEX, organisé sous le thème "Expansion architecturale et défis environnementaux et sociétaux", donnera lieu à l'organisation de rencontres d'affaires bilatérales entre professionnels, opérateurs économiques et bureaux d'études en vue d'évaluer les opportunités de partenariat et d'échanger des expériences.

L'événement est organisé par la boîte spécialisée dans l'événementiel "Eleven Event" du 15 au 18 janvier à l'hôtel Sheraton d'Annaba.