Addis Abeba — L'Éthiopie prend des mesures décisives pour transformer ses systèmes alimentaires depuis le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021, a déclaré le coordinateur du Centre de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies, Khaled El-Taweel.

Un atelier national de convergence de trois jours sur l'action climatique (AC) et la transformation et la nutrition des systèmes alimentaires éthiopiens (EFSTN) a débuté à Addis-Abeba avec pour objectif d'intégrer les risques liés au changement climatique dans la transformation des systèmes alimentaires du pays.

Lors de l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'agriculture, Girma Amentie, a dévoilé que l'initiative de convergence vise à favoriser le système alimentaire et la nutrition éthiopiens ainsi que l'action climatique qui soutiendra simultanément les ODD et l'accord de Paris sur le climat.

Le ministre a souligné la nécessité de reconnaître l'urgence de transformer les systèmes alimentaires et la nutrition du pays en plaçant pleinement l'action climatique au coeur de l'action transformatrice.

L'intégration de la transformation des systèmes alimentaires du pays et de l'action climatique permettra la transformation de systèmes alimentaires résilients, adaptatifs et durables, a-t-il ajouté.

La ministre de la Santé, Mekdes Daba, a pour sa part noté que l'atelier vise à répondre à une mission très critique qui consiste à transformer le système alimentaire et le paysage nutritionnel de l'Éthiopie.

Selon la ministre de la Santé, cette transformation est essentielle à la croissance et au développement de la nation, nous permettant d'assurer l'accès à la sécurité alimentaire, de promouvoir une alimentation saine, d'autonomiser les ménages vulnérables et d'améliorer la nutrition.

La ministre a également souligné les efforts considérables du pays en matière de changement climatique et les efforts collectifs axés sur la mise en oeuvre d'actions adaptées au climat, permettant notamment la mise en oeuvre de la feuille de route de la transformation du système alimentaire de l'Éthiopie.

Le coordinateur du Centre de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies, Khaled El-Taweel, a pour sa part félicité l'Éthiopie pour avoir mis en oeuvre l'initiative de convergence et défendu une approche intégrée de la transformation du système alimentaire et de l'action climatique et nutritionnelle, alignant les priorités nationales sur les engagements mondiaux.

Depuis le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021, l'Éthiopie a pris des mesures décisives pour transformer ses systèmes alimentaires, a-t-il révélé.

Le directeur général de l'Institut éthiopien de transformation agricole, Mandefro Nigussie, a déclaré que l'initiative de convergence rassemble divers acteurs dotés de connaissances, de compétences et d'approches innovantes complémentaires.

« En alignant les efforts mondiaux, nationaux et locaux, nous pouvons relever des défis complexes et interdépendants de manière plus cohérente, inclusive et efficace. »

L'initiative de convergence est un effort de collaboration unique soutenu par le gouvernement éthiopien avec le soutien du Centre de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies, des partenaires de développement et des parties prenantes nationales dans le but de renforcer et de favoriser la convergence entre l'EFSTN et l'action climatique, a-t-on appris.