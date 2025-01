Tunisie: L'étoile Sportive du Sahel meuble la courte trêve - La concentration reste de mise

Les entraînements se poursuivent de manière assidue et la victoire lors d'un match amical prouvent que le club ne relâche pas la pression sur ses joueurs appelés à donner le maximum sur le terrain, au cours des deux prochains déplacements en terre hostile, face à l'Olympique de Béja et au CSS.

La Presse-- Pour ne pas baisser la garde, l'ESS a poursuivi sa préparation physique et mentale en vue des futures échéances en championnat face à l'Olympique de Béja en match avancé de la 1ère journée retour samedi prochain, avant de croiser le fer avec le CSS à Sfax le 26 janvier, en match retard pour clôturer la phase aller. En prime donc, samedi dernier, une sortie amicale de bonne facture face à l'Horizon Sportif de Kerker avec une victoire sans appel à la clé (5-1).

L'entraîneur Mohamed Mkacher en a profité pour faire tourner l'effectif en titularisant notamment Raed Gazzeh dans les bois. Après une mi-temps sur le score de parité 1-1 avec un but oeuvre de l'attaquant guinéen Mohamed Kanté, les Etoilés ont pris le large en seconde période, Kanté encore une fois, Ouertani, Smichi et Abid ont clôturé le festival de buts. Le milieu de terrain Mokhlas Chouchane et l'attaquant Walid Karoui, devenus remplaçants, ont eu leur chance pour débuter et marquer des points aux yeux du coach.

Seuls Chaouat et Aouani ont été ménagés, durant cette sortie amicale, pour leurs gros efforts durant les matchs précédents. Pour le reste du groupe, c'est la continuité qui prime avec la titularisation de joueurs confirmés et incontestables comme Ben Choug et Chammakhi, tandis que Abid et Gbo, absents pour la confrontation face à l'OB, ont été mis sur le banc de touche. De toute évidence, Mkacher veut remettre l'équipe sur de bons rails après les deux derniers résultats nuls face à Gafsa et au Club Africain et remettre de l'ordre dans l'effectif, comme il l'annoncé.

Remue-ménage à l'Etoile

C'est que Mkacher a été intransigeant lors de ses anciennes déclarations en disant que de nombreux joueurs seraient évincés de l'effectif et placés avec les réservistes. Hédi Jartila, Mohamed Aziz Jebali et Ibrahim Souissi disparaissent des radars. Volet infirmerie, certains joueurs sont encore indisponibles comme le défenseur Nassim Hnid ou le milieu défensif Malek Baâyou et ne manqueront pas de renforcer le groupe prochainement. Enfin, le cas le plus énigmatique demeure celui de l'ancien milieu de terrain international, Mohamed Amine Ben Amor (32 ans), dont le contrat expire le 30 juin 2025 et qui n'a pas refoulé les pelouses depuis une très longue période, malgré plusieurs annonces de reprise.

Plus que 3 jours avant une empoignade contre une équipe béjaoise que l'ESS n'a plus vaincue depuis un an et demi et une sortie éclatante qui l'a sacrée championne de la saison 2022-2023. Le match à gagner pour se relancer, c'est bien face à cet adversaire en proie au doute...