Tunisie: EST - Bouguerra poussé vers la porte de sortie - N'est-il pas encore utile ?!

Écarté une première fois du stage de Tabarka durant la préparation d'intersaison, Oussema Bouguerra a fini par retrouver sa place en équipe première avant d'être écarté de nouveau.

Certes, l'Espérance n'a pas communiqué officiellement la liste des départs à l'issue de ce mercato hivernal, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Oussema Bouguerra, dont la dernière apparition remonte au derby quand il a fait son entrée en cours de jeu en remplacement de Belaïli, ne figure plus depuis dans les plans de Laurentiu Reghecampf qui l'a complètement écarté.

Une manière de le pousser vers la porte de sortie.

Depuis qu'il a été recruté à l'été 2023 à la faveur du but de la victoire qu'il a signé en finale de la Coupe de Tunisie contre l'EST quand il portait les couleurs de l'OB, Oussema Bouguerra, artisan du sacre béjaois, a été toujours régulier et généreux dans l'effort tout au long de la dernière saison, que ce soit sous la houlette de Mouine Chaâbani, de Tarek Thabet ou encore de Miguel Cardoso. Ce dernier l'a écarté une première fois du stage de Tabarka durant la préparation d'intersaison. Le joueur a fini par retrouver sa place en équipe première, jouer régulièrement sous la direction de Laurentiu Reghecampf, avant d'être écarté une deuxième fois.

Un bon remplaçant de Belaïli

A moins que Laurentiu Reghecampf ne soit pas convaincu du joueur ou pour une autre raison propre à la cuisine interne du club qui nous échappe, Oussema Bouguerra a toujours fait preuve de sérieux sur le terrain. Qu'on le titularise ou qu'on le fasse entrer en cours de jeu en remplacement de Youssef Belaïli, il s'est toujours donné à fond. Il n'a jamais lésiné sur l'effort et a toujours offert des solutions en attaque. La saison dernière, Bouguerra était efficace comme titulaire à part entière. Cette saison, il a été jusque-là un bon remplaçant de Belaïli. Mieux, la prestation d'un joueur s'évalue, entre autres, par ses statistiques. Pour un ailier, les statistiques sont plutôt respectables. Il a disputé 19 matchs et marqué deux buts durant la saison dernière. Durant la première moitié de cet exercice, il a été utilisé lors de 8 matchs. On ne l'a pas convoqué lors des quatre derniers matchs.

Convoité par deux clubs

Oussema Bouguerra, dont le contrat qui le lie à l'EST court jusqu'au 30 juin 2026, est convoité par deux clubs : Zed FC (Egypte) et FC Petrocub Hîncesti (Moldavie). Le joueur a intérêt à aller voir ailleurs s'il continue à ne plus figurer dans les plans de jeu de Laurentiu Reghecampf. Pourtant, il peut être encore utile pour l'Espérance.