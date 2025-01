Tunisie: La Bourse de Tunis accueillera la Conférence Annuelle de la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux

La Bourse de Tunis a révélé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, qu'elle accueillera la Conférence Annuelle de la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux (AFCM) les 13 et 14 mai 2025. Cette conférence, qui se tiendra pour la première fois en Tunisie, marque un événement stratégique pour le pays, en tant que plateforme régionale visant à renforcer la coopération entre les marchés financiers arabes et africains.

L'événement, organisé en collaboration avec l'African Securities Exchanges Association (ASEA), réunira des experts et des acteurs clés des marchés financiers pour discuter des enjeux actuels et des perspectives de développement des marchés de capitaux dans la région. Huit panels thématiques aborderont des sujets cruciaux tels que l'avenir des marchés financiers arabes et africains, les défis pour les startups et PME, la gestion des données et la sécurité sur les marchés financiers, ainsi que l'importance des produits dérivés dans la dynamisation des marchés régionaux.

Bilel Sahnoun, Directeur Général de la Bourse de Tunis, a, à cette occasion, souligné l'importance de cet événement pour le positionnement de la Tunisie sur la scène financière arabe, mais aussi internationale. "L'organisation de cette conférence en Tunisie est une reconnaissance de l'importance stratégique de notre pays dans le développement des marchés financiers arabes et africains. Elle constitue également une formidable occasion d'approfondir la coopération régionale, d'attirer de nouveaux investissements et de moderniser nos infrastructures financières", a-t-il déclaré.

Parmi les sujets qui seront abordés lors des discussions figurent aussi des thèmes variés tels que l'accélération de l'action climatique, l'évaluation des progrès des signataires du Zéro Carbone, le rôle des dépositaires centraux de titres dans la facilitation des flux d'investissements transfrontaliers, et l'accès aux capitaux pour les startups et PME.

Sahnoun a en outre affirmé que cette conférence serait l'occasion de discuter des défis et des opportunités liés à la gestion des données sur les marchés financiers. "Ces thématiques sont essentielles pour stimuler la croissance des marchés financiers régionaux et renforcer la compétitivité des places financières arabes et africaines à l'échelle mondiale", a ajouté le DG de la Bourse de Tunis.

"L'événement sera ainsi une occasion pour la Tunisie de jouer un rôle de leadership dans la région et de participer activement à la dynamique des marchés de capitaux, en favorisant les échanges d'expertise ainsi que le développement de nouvelles opportunités d'investissement, et en partageant des meilleures pratiques pour faire face aux défis communs", a-t-il encore précisé.