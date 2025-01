Tunisie: Tennis - Dougaz éliminé au premier tour à Melbourne - Tout à apprendre...

Le fait d'accéder au tableau final d'un grand chelem est une étape stimulante pour ce joueur qui devra désormais jouer à ce niveau.

Ce n'est pas une défaite qui fait rougir pour Aziz Dougaz face au Japonais Y. Nishioka (65e ATP) qui a plus d'exercice et de métier dans les grands tournois. Ce fut honorable si l'on prend le match globalement et qu'on tient compte des trois matches gagnés aux qualifications. Dougaz a franchi une étape dans sa carrière après des années de tentatives (et de temps perdu). Il a pu accéder à un tournoi de grand chelem en battant des joueurs mieux classés que lui et qui sont des Top 100.

Ce n'est pas peu, ce n'est pas rien. Et si on creuse plus dans ces victoires, on voit bien que c'était en trois sets, avec beaucoup d'engagement physique et une forte énergie déployée. Il faut donc bâtir sur ce qui a été fait, même au match perdu. Le scénario de ce match indique que notre joueur a de la verve et du coeur avec un premier set remporté au terme d'un tempo ferme et beaucoup de régularités au niveau du service et des échanges. A un set partout, il est parvenu à disputer le «tie-break», mais a manqué de peu pour l'emporter. Cette défaite doit servir de «motivation» pour Aziz Dougaz afin qu'il s'améliore et exprime son talent.

Cette saison 2025 a bien démarré pour lui. Maintenant, il faut attaquer plus et mieux les tournois relevés, les challengers et les autres tournois mieux dotés. Il faut qu'il gagne plus de points ATP pour avancer dans le top 200. Le tennis qu'il a montré à Melbourne est digne d'un joueur du top 100 en espérant toujours mieux de lui. En tout cas, le Tunisien a une marge de progression qui lui permet de rayonner.

On pense qu'il a le don et le mental pour prendre place parmi les meilleurs du circuit. A lui de saisir le moment et de monnayer son capital-technique et ses ambitions.

Ça ne va pas être facile du tout, car il est maintenant dans un autre palier différent de ce qu'il était avant. A lui de s'aguerrir et de croire fort en ses chances. Il a besoin de gros moyens s'il veut faire aussi bien ou mieux qu'à Melbourne.