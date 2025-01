Tunisie: 10e édition des Journées Musicales de Carthage - JMC Pro - De belles opportunités à saisir

Au menu aussi des masterclass sur le management d'artistes avec Lara Khoury, des solutions digitales pour l'appui aux artistes avec Celine Hitti et une belle occasion de s'ouvrir sur la musique napolitaine avec l'intervention de Marcello Squillante.

«Plus qu'un festival, les Journées musicales de Carthage constituent une plateforme dédiée aux musiques nouvelles et autres propositions innovantes qui, depuis leur lancement, sont devenues un réel tremplin pour les jeunes artistes et un rendez-vous très attendu dans la région», affirme Imed Alibi, conseiller artistique des JMC.

Le festival, dont la 10e édition se tiendra du 18 janvier au 24 février 2025, promet des moments de qualité côté concerts et showcases, mais aussi des rencontres, des ateliers et des occasions de réseautage professionnel, de quoi donner un coup de pouce aux parcours des artistes. Concernant ce dernier volet, nommé JMC Pro, le comité directeur y a inclus des invités de marque entre promoteurs culturels, tourneurs, directeurs de festivals et autres producteurs, à l'instar de Afif Riahi, fondateur de l'association «Echos Electrik» depuis 2007 et professionnel reconnu dans le secteur musical; Amani Semaan, cofondatrice et directrice de «Beirut and Beyond», une organisation libanaise qui promeut et développe la musique indépendante à travers un large réseau international et Jarmila Vlčková qui oeuvre dans la promotion d'événements de musique du monde et ethnique depuis 2009. Elle a fondé «le Festival de Percussion» en 2011 et a lancé la plateforme World music from Slovakia (Womusk) en 2014. «Ce volet est très important dans la programmation du festival, d'autant plus que l'on n'a pas un véritable marché musical en Tunisie», déclare Ali dans ce sens.

Les JMC Pro prévoient cette année des panels de discussion qui seront une occasion d'écouter, entre autres, le producteur et musicien palestinien Samer Jaradat qui présentera l'incubateur musical NEST. Il sera question aussi de mieux appréhender les marchés musicaux en Méditerranée à travers les interventions de nombreux experts, comme Olivier Rey, Fabio Scopino, Anna Vilanova et Davide Sierra, et en Afrique avec la participation d'Eddie Hatitye et de Mohamed Ben Saïd.

Au menu, aussi, des masterclass sur : le management d'artistes avec Lara Khoury, des solutions digitales pour l'appui aux artistes avec Celine Hitti et une belle ocasion de s'ouvrir sur la musique napolitaine avec l'intervention de Marcello Squillante.

Le musicien et ethnologue Raùl Rodriguez sera présent aussi et présentera une conférence autour de l'instrument «Tres Flamenco» qu'il a créé lui-même. Une série d'ateliers et de formations en management culturel et artistique sera, également, organisée au profit des professionnelles de la musique à l'initiative du réseau «Femina+», qui est un programme dédié à l'autonomisation des talents féminins dans les industries créatives et culturelles.