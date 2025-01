Tunisie: Plan de relance - Envol vers l'avenir, Tunisair revisite son modèle économique

Le plan ambitionne de mettre au point une restructuration globale pour garantir une rentabilité durable. Cela inclut une modernisation de la flotte, l'optimisation des destinations et la mise en place d'une gestion numérique avancée pour accélérer les prises de décision et réduire les coûts.

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a annoncé, lundi 13 janvier 2025, un plan de relance ambitieux pour Tunisair, visant à restaurer son prestige et sa performance après des années de difficultés ayant compromis son fonctionnement et altéré son image. Inspiré des stratégies adoptées par d'autres compagnies aériennes dans des contextes similaires, ce plan combine des mesures immédiates et à moyen terme avec l'objectif de repositionner le transporteur national comme un acteur clé du transport aérien en Afrique et en Méditerranée.

Le plan de relance repose sur deux phases principales. À court terme, il s'agit d'abord de stabiliser les opérations en assurant la couverture des dépenses courantes et le paiement des salaires à partir des ressources propres de la compagnie. Cette phase inclut la réduction des retards et des annulations de vols, l'amélioration immédiate de la satisfaction client, avec l'optimisation des revenus issus des activités annexes comme le fret ou les services techniques.

À moyen terme, le programme ambitionne de mettre au point une restructuration globale pour garantir une rentabilité durable. Cela inclut une modernisation de la flotte, l'optimisation des destinations et la mise en place d'une gestion numérique avancée pour accélérer les prises de décision et réduire les coûts.

Gouvernance et transparence au coeur des réformes

Des expériences réussies de compagnies peuvent être inspirantes, à l'instar de Turkish Airlines ou encore celle d'Ethiopian Airlines, reconnue comme l'une des principales compagnies aériennes africaines, ayant remporté plusieurs distinctions prestigieuses. En 2024, elle a été désignée « meilleure compagnie aérienne d'Afrique » lors des Business Traveller Awards, marquant ainsi sa cinquième victoire consécutive dans cette catégorie.

Tunisair pourrait s'inspirer des modèles de ces compagnies particulièrement performantes. En renforçant son management par la formation et la motivation des employés, avec un accent particulier mis sur la responsabilisation et l'évaluation des performances individuelles et collectives. Egalement, en restaurant la culture de l'excellence qui caractérisait l'entreprise par le passé, mais qui s'est effritée sous le poids des crises. Les systèmes de travail devront être repensés pour réduire les inefficacités, les postes inutiles, et maximiser les ressources disponibles.

Un des axes majeurs du plan de relance est la mise en place d'un cadre de gouvernance solide et transparent pouvant s'inspirer, d'ailleurs, des réformes entreprises par des transporteurs comme South African Airways, bien que ce dernier dispose de moyens bien plus conséquents, la compagnie nationale peut adapter ces approches à son contexte. Il s'agit, en outre, de favoriser la réduction de la masse salariale en encourageant les départs volontaires. Tunisair, c'est notoirement connu, figure parmi les entreprises publiques les plus surchargées en personnel.

Maintenant, pour mieux répondre aux critiques sur le manque de transparence, la compagnie devra adopter un système de communication ouvert avec ses clients et partenaires. Des rapports périodiques sur l'état d'avancement du plan de relance devront être publiés, accompagnés de mesures concrètes.

Vers une relance durable

Face aux problèmes techniques récurrents, Tunisair a déjà pris des mesures immédiates en louant trois appareils supplémentaires pour renforcer sa flotte. À plus long terme, le plan prévoit l'acquisition d'avions modernes à moindre consommation de carburant, afin de réduire les coûts d'exploitation. Des investissements seront également réalisés dans les infrastructures au sol, notamment la rénovation des systèmes d'information pour une gestion plus fluide des réservations et des services opérationnels. A ce niveau, l'amélioration de la qualité des services constitue une priorité absolue. La compagnie s'engage ainsi à offrir des vols réguliers et ponctuels, et à renforcer les capacités de résolution des problèmes rencontrés par les passagers.

Malgré des années de crise marquées par des dettes élevées, des tensions sociales et des problèmes organisationnels, Tunisair peut s'inspirer des succès internationaux pour retrouver sa place de leader. Avec une volonté politique affirmée, un management efficace et une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, La Gazelle peut non seulement surmonter ses difficultés actuelles, mais également jeter les bases d'une croissance durable pour mieux retrouver son lustre d'antan et aller de l'avant.