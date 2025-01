Tunisie: 5e Semaine tuniso-chinoise - Culture, tourisme et éducation

L'objectif de cet évènement est de favoriser une plus grande ouverture entre les peuples tunisien et chinois ainsi que l'interaction et la coopération dans les secteurs de l'éducation, l'étude et l'investissement.

Dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques tuniso-chinoises, Monastir accueillera la Semaine culturelle et touristique tuniso-chinoise, prévue dans sa 5e édition du 16 au 23 janvier 2025.

La Semaine culturelle et touristique tuniso-chinoise est organisée par l'Association sino-nord-africaine pour l'innovation dans l'éducation, appelée l'Association, en collaboration avec le gouvernorat et la municipalité de Monastir et l'Université de Monastir, les délégations régionales pour les affaires culturelles, l'éducation, la jeunesse et les sports, l'artisanat et le Tourisme.

L'objectif de cet évènement est de favoriser une plus grande ouverture entre les peuples tunisien et chinois ainsi que l'interaction et la coopération dans les secteurs de l'éducation, l'étude et l'investissement.

Dans une déclaration à la correspondante de l'agence TAP à Monastir, la porte-parole de l'Association sino-nord-africaine pour l'innovation dans l'éducation, Amel Bhouri, a présenté la programmation de la Semaine qui verra la présence d'une délégation chinoise composée de 25 étudiants, deux professeurs et des officiels, qui auront l'occasion de visiter la ville et de participer aux différentes manifestations.

La cérémonie d'ouverture aura lieu au siège du gouvernorat de Monastir. Elle sera suivie d'une visite à la municipalité de la ville. A cette occasion, un accord de jumelage sera signé entre Monastir et la ville chinoise Binzhou, du nord de la province du Shandong.

A l'issue de la cérémonie inaugurale, la délégation chinoise se dirigera vers le Complexe culturel de Monastir où elle assistera à une performance artistique.

Une visite au Palais des Sciences de Monastir est prévue le 17 janvier, au cours de laquelle les étudiants chinois assisteront à une session de formation interactive sur l'histoire de la Tunisie à travers les âges ainsi que sur les coutumes et traditions tunisiennes.

Le lendemain, 18 janvier, une session de formation aux premiers secours dans l'aviation civile et des visites de la Marina et du Ribat de Monastir et du mausolée de Bourguiba sont au menu.

Le lendemain, dimanche 19 janvier, les étudiants auront l'occasion de participer à un match de basket-ball sur la plage de la ville ainsi que des performances artistiques avec de la danse et de la chorégraphie. Une visite au Musée Habib Bourguiba à Skanès est également au programme de la journée qui prendra fin avec un défilé de mode composé de créations tunisiennes et chinoises et une foire des produits d'artisanat représentant les deux pays.

Des visites au Centre d'éducation spécialisée «Chorouk» et au Colisée d'El Jem et son musée archéologique sont au menu de la journée du lundi 20 janvier. Le lendemain, la délégation assistera à une session de formation en langue chinoise au Lycée Bourguiba de Monastir, suivie de visites dans les établissements d'enseignement supérieur de la ville.

Les arts culinaires sont au menu de la Semaine, au cours de laquelle, la délégation chinoise visitera l'Ecole de tourisme de Monastir pour participer à la préparation d'un plat tunisien.

Des visites dans les gouvernorats de Sousse et de Kairouan sont prévues après la clôture de la 5e Semaine culturelle et touristique tuniso-chinoise à Monastir.

Avant son départ, la délégation chinoise se rendra à Carthage et Sidi Bou Saïd pour une visite des musées et monuments historiques de la banlieue nord de Tunis.