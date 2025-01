Maroc: Un riche programme artistique pour la première semaine éducative et culturelle à Berkane

Berkane — La commune rurale de Madagh, dans la province de Berkane, accueille les activités de la première semaine éducative et culturelle sous le slogan «Les compétences douces et leur rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de l'éducation».

Cet événement culturel et éducatif, abrité par le Groupe scolaire Al Kharrouba (13-18 janvier), vise à fournir aux apprenants des soft skills pour renforcer le processus d'enseignement et d'apprentissage, et pour se familiariser avec les principes de la programmation, de la robotique et de la digitalisation dans le domaine de l'éducation et de la formation, et ce dans le but de promouvoir l'amélioration de l'action éducative.

Cette semaine culturelle et du numérique comprend des ateliers thématiques qui visent à jeter des ponts de communication, à élargir la base d'implication et de participation avec les parents et tuteurs des élèves, en plus d'informer les jeunes sur la composante culturelle amazighe comme l'une des composantes de l'identité marocaine.

Cet événement est également l'occasion pour les apprenants de mettre en avant certains traits de la culture amazighe, comme les vêtements et la gastronomie, et d'autres aspects festifs (danse, chants, ...), qui reflètent de la diversité et de la richesse culturelle du Royaume.

Figurent aussi au programme, des rencontres ouvertes avec les partenaires de l'établissement sur les techniques de stimulation du sentiment d'appartenance, d'activation des rôles de la vie scolaire à travers des activités sportives et des compétitions culturelles, et de développement du sens de la créativité chez jeunes, en sus de l'éducation à la citoyenneté.

Pour Hanane Ola, enseignante à l'établissement, cet événement permet aux apprenants de s'approprier un ensemble de valeurs nationales et personnelles, conformément aux orientations du ministère de tutelle, qui insistent sur le fait que l'éducation et la formation doivent être une affaire de société visant l'ouverture de l'établissement d'enseignement sur son environnement socioculturel, en parfaite harmonie avec les autres composantes de la communauté scolaire.

De son côté, le président de l'association des parents et tuteurs des élèves de l'établissement, Mustapha Kodhadh, a mis l'accent sur l'importance de cette semaine culturelle, qu'il a considéré comme l'une des activités phares organisées dans cet espace scolaire, car elle apporte un soutien parallèle aux activités en classe.