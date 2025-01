Maroc: Les ministres arabes de la culture soulignent l'importance de promouvoir les industries culturelles

Rabat — Les ministres arabes de la culture ont souligné, mercredi à Rabat, l'importance de promouvoir les industries culturelles et créatives, en tirant profit des ressources humaines, culturelles et créatives dont regorge la région arabe.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la 24e Conférence des ministres chargés des affaires culturelles dans le monde arabe, ces responsables ont appelé à la création d'une plateforme visant à unifier les efforts et à favoriser l'échange d'expertises. Ils ont également plaidé pour que des mesures soient prises en vue d'accompagner les transformations apportées par l'IA aux professions créatives et de relever les défis liés à la formation et à l'éthique.

L'accent a également mis sur la nécessité de tirer profit du riche potentiel culturel que recèle les pays arabes, dans le but de générer des revenus et des opportunités d'emplois en faveur notamment des catégories vulnérables, des femmes et des jeunes.

Cette conférence, tenue sous le thème "Les industries culturelles et créatives et les défis de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle", a également été l'occasion d'adopter la stratégie prospective pour le développement des industries culturelles dans les pays arabes ainsi que les recommandations du Comité permanent de la culture arabe.

Dans ce contexte, les participants ont appelé l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) à assurer le suivi de la mise en oeuvre desdites recommandations, en coordination avec les services compétents dans le monde arabe, tout en saluant son rôle dans la coordination de l'action commune et la mise en place des conditions nécessaires pour une communication fluide et une collaboration fructueuse entre les pays et les organisations arabes.

D'autre part, les ministres arabes ont félicité le Maroc d'avoir été désigné pays hôte de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, ainsi que l'Arabie Saoudite qui accueillera la Coupe de 2024, soulignant que ces choix portés sur le Maroc et l'Arabie Saoudite permettent de mettre en avant leurs capacités organisationnelles et de mettre en valeur les atouts culturels des pays arabes.

A l'issue de cette manifestation culturelle, les participants ont approuvé la demande de l'Irak d'abriter la 25éme édition de cette conférence en 2026.