Maroc: Ouverture de l'année judiciaire - L'optimisation des performances passe essentiellement par la mise à niveau institutionnelle et humaine (M. Daki)

Rabat — L'optimisation des performances du secteur de la justice requiert essentiellement la mise à niveau institutionnelle et humaine, a affirmé, mercredi à Rabat, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki.

Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2025, M. Daki a indiqué que la Présidence du Ministère Public a procédé, dans ce sens, à la révision de sa structure organisationnelle en ajoutant un pôle dédié à la modernisation et aux systèmes d'information, afin de relever le défi de développement, de modernisation et de numérisation.

S'agissant de l'amélioration de la performance du Ministère Public, il a souligné l'importance de poursuivre l'application de la stratégie du Ministère Public dans le domaine de la mise en oeuvre de la politique pénale, en œuvrant à renforcer l'État de droit pour assurer la sécurité et la stabilité de la société, et protéger les droits et les libertés des individus tout en élevant le niveau de préparation pour lutter contre toutes les formes de crimes, notamment les plus graves, et assainir la vie publique.

Il a également appelé à redoubler d'efforts afin de garantir le respect des délais impartis pour le traitement des plaintes et des procès-verbaux, tout en travaillant à l'optimisation des indicateurs d'efficacité et en renforçant les valeurs éthiques dans le domaine de la justice pénale, à la lumière des résultats et des recommandations issus des réunions de coordination tenus avec les différentes composantes de la police judiciaire.

M. Daki a, en outre, appelé à renforcer les capacités et les compétences professionnelles des ressources humaines des parquets et de tous les membres des organismes chargés de l'application de la loi, ainsi qu'à continuer à renforcer le rôle du Ministère Public dans le domaine de l'encouragement des investissements et de l'amélioration du climat d'affaires.

Il a également insisté sur la nécessité de soutenir les efforts déployés par les responsables judiciaires des parquets afin de mettre en place des programmes de travail intégrés et cohérents vis-à-vis des politiques pénales, et à poursuivre la contribution active du Ministère Public dans les plans et stratégies nationales visant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et des enfants, outre la mise en oeuvre exemplaire de la communication avec l'opinion publique au sujet des questions d'intérêt général, et la poursuite de l'opérationnalisation des institutions juridiques dans le cadre du renforcement de la communication professionnelle entre les magistrats et les autres partenaires du système judiciaire, tels que les bâtonniers et les présidents des instances professionnelles.

A ce propos, le responsable a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre le renforcement des mécanismes adaptés au travail des parquets généraux, notamment en ce qui concerne le système législatif, appelant à accélérer la promulgation du Code pénal et du Code de procédure pénale ainsi que les textes réglementant les professions juridiques et judiciaires.

Par ailleurs, il a attiré l'attention sur la nécessité de renforcer les mécanismes institutionnels d'appui pour garantir les droits de l'ensemble des groupes vulnérables, d'augmenter le nombre de centres d'hébergement et de renforcer les programmes de protection des femmes et des enfants victimes de violence, tout en accordant un intérêt particulier aux victimes de la traite des êtres humains.

Le responsable a également appelé à accélérer la promulgation de la loi relative à l'Agence nationale de protection de l'enfance, qui constitue "un jalon essentiel" pour protéger les enfants et garantir leur réinsertion dans leur environnement naturel.

S'agissant de l'élément humain, qui constitue, selon lui, le rouage essentiel de toute action institutionnelle, M. Daki a appelé à renforcer les ressources humaines du Ministère Public, avec un nombre suffisant de magistrats (environ un millier), ainsi que par des cadres greffiers compétents.

A ce propos, M. Daki a fait part de sa détermination à aller de l'avant en déployant tous les efforts nécessaires pour concrétiser le plein engagement dans la prise de responsabilité conformément aux Hautes Orientations Royales visant à renforcer l'édifice de la justice.

Dans le même ordre d'idées, le responsable judiciaire a relevé que l'action des parquets près des tribunaux du Royaume a connu une hausse considérable en 2024, comme en témoignent les statistiques qui reflètent les efforts notables de leurs magistrats et cadres, que ce soit au niveau du traitement des plaintes ou des procès-verbaux courants, de la gestion des détentions provisoires, ou encore dans le domaine de la protection des droits et des libertés.