Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé mercredi à Alger, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de dossiers relatifs aux secteurs des forêts, et de l'hydraulique, ainsi que le développement du cadre réglementaire relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux et la réforme de la formation professionnelle, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 15 janvier 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen du cadre réglementaire relatif à l'inventaire des richesses forestières nationales et des différents plans de développement, d'aménagement et de gestion, qui en découlent, devant permettre d'assurer une meilleure gestion et une exploitation durable du patrimoine forestier national, et ce, conformément aux dispositions de la loi 23-21 relative aux forêts et aux richesses forestières.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des directives de Monsieur le Président de la République relatives au renforcement de la sécurité hydrique et l'augmentation du taux de récupération des eaux usées et leur orientation vers les secteurs agricole et industriel, le Gouvernement a examiné l'évolution d'importants projets dans le secteur de l'Hydraulique, tels que le projet d'approvisionnement des habitants de Béchar, Abadla et Kenadsa à partir des eaux souterraines du champ de captage El Guetrani, commune de Beni Ounif, et la réalisation des deux stations d'épuration des eaux usées de la ville de Béchar et de la ville nouvelle de Bouinan à Blida.

Enfin, le Gouvernement a examiné les moyens de développement du cadre réglementaire relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux, afin d'accorder plus de flexibilité à l'organisme chargé de l'examen des dossiers concernés par cette procédure, dans le respect des normes scientifiques et internationales pertinentes".