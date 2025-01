Algérie: Ouargla - Plus de 60 exposants au Salon de l'investissement dans l'agriculture saharienne

Ouargla — Plus de soixante (60) exposants prennent part au Salon de l'investissement dans l'agriculture saharienne, ouvert mercredi à Ouargla sous le signe "les cultures stratégiques garantes de la sécurité alimentaire".

Ils représentent des entreprises nationales publiques et privées dont les activités sont en rapport avec l'agriculture, ainsi que des investisseurs privés et des agents agréés de firmes étrangères opérant en Algérie, venus exposer divers produits agricoles et autres intrants tels que les semences, les engrais, les produits phytosanitaires et des équipements agricoles divers.

Présentant cette manifestation économique comme un cadre visant à "donner une impulsion à l'investissement agricole dans la wilaya", le président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya d'Ouargla, Moussa Hamani, a indiqué que l'objectif est de "donner aux investisseurs nationaux et étrangers une idée sur l'important potentiel agricole que renferme la wilaya et sur les larges opportunités offertes, en plus d'encourager les projets d'investissement innovants dans l'agriculture saharienne".

Pour M.Souhil Salah, représentant agréé d'une société étrangère opérant en Algérie, spécialisée dans la production d'engrais minéraux, un substitut aux engrais organiques et chimiques, la participation à ce Salon est "une bonne occasion de faire connaitre les activités de notre société qui opère en Algérie depuis 2018, et qui ambitionne de lancer des investissements agricoles dans la wilaya d'Ouargla".

Et d'ajouter que la Turquie "s'emploie à partager son savoir-faire avec l'Algérie, en ramenant des investisseurs et en garantissant de réels partenariats avec leurs homologues algériens en vue de développer l'agriculture".

Au programme du Salon (15-18 janvier), sont également projetés des ateliers de travail sur les mesures d'incitation à l'investissement dans l'agriculture, l'importance des engrais et du respect de l'itinéraire technique, les mécanismes et techniques d'investissement et le recours aux techniques avancées dans le secteur agricole.

Le Salon de l'investissement dans l'agriculture saharienne, ouvert par le wali d'Ouargla, M.Abdelghani Filali, est organisé par la Chambre de l'agriculture de la wilaya et la société "Souf Foires", en coordination avec la Direction des services agricoles.