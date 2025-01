Algérie: Le président de la République reçoit les directeurs et responsables d'établissements médiatiques publics et privés

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, les directeurs et responsables de plusieurs établissements médiatiques publics et privés dont il a écouté les préoccupations et propositions sectorielles en vue de contribuer au développement et à l'amélioration des conditions professionnelles, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, les directeurs et responsables de plusieurs établissements médiatiques publics et privés, lors d'une rencontre au cours de laquelle il a écouté leurs préoccupations et propositions sectorielles en vue de contribuer au développement et à l'amélioration des conditions professionnelles", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le président de la République a souhaité une bonne année aux présents et, à travers eux, à tous les journalistes algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, du ministre de la Communication, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication et du porte-parole de la Présidence de la République.