Algérie: Décès du Moudjahid Mohamed Hadj Hamou, premier ministre de l'Information du pays indépendante

Alger — Le Moudjahid Mohamed Hadj Hamou, premier ministre de l'Information de l'Algérie indépendante, est décédé à l'âge de 96 ans, a-t-on appris, mercredi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né le 17 juillet 1929 à Miliana, le défunt a rejoint très tôt les rangs du mouvement national où il s'est imprégné des valeurs et principes du militantisme. Après avoir rejoint la Révolution de libération, feu Mohamed Hadj Hamou a été chargé d'une mission de coordination au sein d'un groupe d'avocats du Front de libération nationale (FLN) pour défendre ses compagnons, moudjahidine et militants, qui luttaient pour la cause algérienne.

Il a été nommé par la suite chef de cabinet du ministre de l'Information au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), feu M'hamed Yazid.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons et à la famille médiatique, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis.

Mohamed Hadj Hamou sera inhumé, jeudi après la prière du Dhuhr, au cimetière de Sidi M'hamed à Alger.