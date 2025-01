Tunisie: Relance des grands projets publics - Le gouvernement tunisien passe la vitesse supérieure

Conformément aux instructions du président de la République visant à simplifier les procédures administratives et à accélérer la réalisation des projets publics, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 au palais du gouvernement à la Kasbah la première réunion du Comité des grands projets.

Cette rencontre marque une étape importante dans l'application du décret n°497 de 2024, fixant les modalités spécifiques de réalisation des grands projets publics, et de la décision gouvernementale du 25 novembre 2024 approuvant le guide des procédures dédié.

Dans son allocution, Kamel Maddouri a insisté sur la nécessité pour les structures publiques de redoubler d'efforts afin de surmonter les obstacles techniques, logistiques, financiers et fonciers freinant certains projets stratégiques. Il a également rappelé l'importance de ces initiatives dans la création d'emplois, le développement économique et la promotion d'un modèle de croissance équitable et durable.

Le chef du gouvernement a mis en avant une approche intégrée, axée sur la simplification et la numérisation des procédures administratives, la suppression de certaines autorisations et la révision du cadre réglementaire des marchés publics. Ces mesures visent à garantir l'efficacité, la transparence et le respect du principe de concurrence équitable tout en assurant le suivi rigoureux des projets d'envergure nationale selon les priorités des politiques publiques.

Lors de cette réunion, le Comité des grands projets a examiné l'état d'avancement de plusieurs initiatives publiques dans des secteurs prioritaires, notamment le sport, la santé, le commerce et les infrastructures.

Plusieurs décisions stratégiques ont été prises pour relancer ou accélérer ces projets selon des critères de viabilité, de transparence et de qualité. Parmi ces mesures figurent :

· Classement de nouveaux projets : Certains projets ont été intégrés à la liste des initiatives stratégiques ou des grands projets publics en suspens, conformément au décret n°497 de 2024.

· Lancement immédiat d'une plateforme de marchés agricoles au centre du pays : Le projet inclut un financement supplémentaire de 6 millions de dinars pour l'acquisition de 50 hectares dans le cadre de ce projet national visant à moderniser les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

· Reconstruction du bâtiment principal de l'hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax : Ce projet, d'un coût estimé à 103 millions de dinars, verra l'élaboration accélérée des études nécessaires.

· Mise en service complète de l'hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa à Sfax : Toutes les démarches seront finalisées dans les meilleurs délais pour garantir un accès optimal aux services de santé.

· Rénovation du stade olympique d'El Menzah : Les travaux débuteront au second semestre 2025 selon les normes internationales.

· Exploitation du complexe des viandes rouges à Ben Guerdane : Achevé depuis 2023, ce projet sera confié à la Société des Viandes pour optimiser sa gestion et renforcer les revenus de l'investissement.

· Modernisation des infrastructures de la Société Ellouhoum : Une enveloppe budgétaire sera dédiée à la réhabilitation de l'abattoir conformément aux normes sanitaires et de sécurité.

· Extension de la zone industrielle de Ben Guerdane : Le raccordement à la station d'épuration récemment inaugurée sera effectué rapidement, accompagné des mesures nécessaires pour obtenir des subventions à l'investissement.

Le Comité des grands projets poursuivra ses travaux pour assurer un suivi rigoureux et accélérer la concrétisation des projets prioritaires au service des citoyens et du développement durable.