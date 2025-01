Cote d'Ivoire: Condamnation confirmée en appel pour deux proches de Guillaume Soro

En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé en appel les charges et les peines retenues contre deux responsables du mouvement d'opposition Générations et peuples solidaires (GPS) fondé par l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, mercredi 15 janvier. Mamadou Traoré et Kando Soumahoro ont été tous les deux condamnés à deux ans de prison ferme dans deux dossiers distincts.

Le délibéré a été succin, ce mercredi 15 janvier, dans les affaires concernant Mamadou Traoré et Kando Soumahoro devant la cour d'appel d'Abidjan : celle-ci s'est, en effet, bornée à confirmer les condamnations prononcées à leur encontre en première instance.

Arrêté le 9 août dernier pour une publication sur Facebook dans laquelle il affirmait que du matériel employé lors du défilé militaire de la fête de l'indépendance, deux jours plus tôt, avait été « loué à la force européenne Takuba chassée du Mali », Mamadou Traoré avait été condamné à deux ans de prison ferme et à cinq ans de privation de ses droits civiques pour « diffusion de fausses informations » et « troubles à l'ordre public ».

Pourvoi en cassation

Kando Soumahoro avait lui été condamné à quasiment la même peine cinq jours plus tard, également pour « troubles à l'ordre public ». A lui, la justice reproche d'avoir participé à une réunion de l'opposition, là aussi au mois d'août, alors que son mouvement, Générations et peuples solidaires (GPS) a été dissout par la justice, ce que conteste ses avocats. « Dans l'une et l'autre affaire, aucune preuve n'a été apportée par le parquet, estime Me Calixte Esmel. L'accusation a évoqué le fait que GPS serait un parti politique. Nous, nous défendons le fait que GPS est une association et que sa dissolution relève d'une décision administrative », poursuit celui-ci.

A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel, les avocats de Mamadou Traoré et de Kando Soumahoro ont annoncé qu'ils comptaient se pourvoir en cassation pour contester sa décision.