Mali: Quelles conséquences suite à la suspension des opérations du minier canadien Barrick Gold?

Plus d'un milliard de dollars de recettes minières d'ici à fin-mars au Mali : ce sont les prévisions du ministère de l'Économie et des finances, quelques jours après une saisie de 3 tonnes d'or sur le site de Loulo Gounkoto où opère Barrick Gold. Le groupe minier canadien a d'ailleurs annoncé la suspension de ses opérations sur place. En cause : un bras de fer financier entre le gouvernement malien et la société qui dure depuis des mois. Les conséquences pourraient être négatives pour l'économie du pays.

L'économie locale sera nécessairement fragilisée par cette décision. Barrick Gold, ce sont plus de 8 000 employés sur le complexe aurifère de Loulo Gounkoto, à l'ouest du Mali, sans compter les nombreux sous-traitants.

La méthode utilisée par les autorités maliennes - des arrestations, la saisie des stocks, et le blocage des exportations - n'a pas été la bonne, d'après Mamadou Sinsy Coulibaly, opérateur économique et ancien président du Conseil national du patronat du Mali : « Moi, je pense fortement qu'il y a eu incompréhension. Je pensais qu'il fallait s'asseoir à une table, négocier, donner un préavis si l'autre partie ne veut pas, et rentrer en négociations. Et non pas utiliser la force. »

La concurrence ivoirienne

L'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers pourrait aussi être ébranlée par cette épisode Barrick Gold, toujours selon Mamadou Sinsy Coulibaly, au micro d'Alexis Bédu : « Ils sont tous aux aguets. Il y en a qui doivent ouvrir des mines au Mali en 2025. Mais je pense qu'ils vont déménager en Côte d'Ivoire. Il y a des miniers de classe B qui sont en train de partir. »

La Côte d'Ivoire, en principal concurrent du Mali, avec notamment deux importants gisements d'or : Lafigué et, plus progressivement, Koné, qui entreront en production cette année.