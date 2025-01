Afrique: WikiTatafrik - Un défi majeur pour la valorisation des connaissances africaines

En 2024, Thierry VIDEKE ou Kossi Evenunye VIDEKE a lancé WikiTatafrik, une initiative dans la lutte pour la préservation et la mise en valeur des connaissances africaines. Dans un environnement où le continent a du mal à s'adapter aux exigences des grandes encyclopédies internationales, cet espace s'impose comme une réponse aux difficultés posées par la prédominance de la tradition orale et le manque de sources écrites fiables.

En raison de la fragmentation de la sphère médiatique africaine et d'une numérisation encore embryonnaire, les contributeurs qui souhaitent documenter les réalités locales sont confrontés à des difficultés. WikiTatafrik se présente ici comme un outil innovant, en regroupant des récits oraux, des innovations locales et des traditions culturelles. En vérifiant ces contenus auprès des experts et spécialistes africains. La plateforme assurera des informations de qualité tout en respectant des pratiques souvent négligées par les systèmes de documentation traditionnels.

Toutefois, il existe de nombreux défis. Dans plusieurs régions du continent, la faiblesse d'infrastructures numériques peut restreindre l'accès, tandis que le manque de financement et le manque de sensibilisation aux enjeux de la documentation numérique entravent son adoption. Un autre obstacle important réside dans la méconnaissance des outils technologiques, mettant en évidence l'importance d'un programme de formation et de sensibilisation étendu.

Face à ces obstacles, WikiTatafrik se démarque par la perspective et l'expertise de son créateur.

Thierry VIDEKE, doté d'une expérience bénévole de plus de dix ans sur des projets collaboratifs et de plusieurs récompenses internationales au Wikiconcours AfLibWk 4.0 et à l'Africa Day

Challenge, représente la possibilité et l'engagement requis pour faire face à ces défis.

WikiTatafrik propose une opportunité exceptionnelle au continent de préserver son patrimoine en collectant et en numérisant les connaissances africaines, tout en offrant une ressource précieuse aux chercheurs et aux contributeurs qui souhaitent écrire sur l'Afrique. Il est possible que cette initiative joue un rôle crucial dans la rééquilibration de la représentation du continent dans le paysage numérique mondial. WikiTatafrik est bien plus qu'un simple projet, il incarne l'espoir d'une Afrique qui se raconte, se préserve et se projette vers l'avenir.

