Guinée: CRIEF - Cas Kassory Fofana - 'Aujourd'hui, l'heure est sombre encore pour le droit', déplore Maître Sidiki Bérété

Ce mercredi 15 janvier 2025, le procès de l'ancien premier ministre, Docteur Ibrahima Kassory Fofana s'est poursuivi à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Dans sa prise de parole, le président de la cour a indiqué que vu le refus de se présenter de l'accusé à l'audience de ce 15 janvier, a rejeté la requête d'évacuation à l'étranger du prévenu formulé par ses avocats.

Après cette décision, Maître Sidiki Bérété, avocat de l'ancien premier ministre a indiqué que l'heure est encore sombre pour le droit.

<< Aujourd'hui, l'heure est sombre encore pour le droit. C'est la cour qui a ordonné l'évacuation sanitaire de Docteur Ibrahima Kassory Fofana, le procureur refuse d'exécuter cette mesure, on déclare les débats clôt, donc, on appelle ça mission accomplie. La mission de la CRIEF, c'est de servir la transition. Il est difficile de soutenir Kassory sur son lit de malade qui ne peut pas se tenir debout, qu'on le refuse un soin, qu'on le refuse les droits élémentaires et humanitaires et on ordonne la clôture des débats sans débats, on ordonne les réquisitions et plaidoiries, c'est sombre pour la justice. L'espoir est perdu devant la justice, le peuple de Guinée ne croit maintenant qu'à son propre destin, qu'à la divinité, mais on ne peut plus croire à la justice >>, a déploré l'avocat.

Il poursuit en soulignant que la cour a clôturé les débats sans qu'il n'y ait ouverture.

<< Il est grave d'ordonner un prévenu qui est sur son lit de malade qui ne peut pas se tenir debout sans qu'il ne soit en même de se défendre, on clôture les débats, il n'y a pas eu d'ouverture de débats. Ça veut dire que les mauvais boulots dont la mission de la CRIEF, c'est de condamner ces hommes politiques, les faire taire et les faire disqualifier, tout continue à être désigné dans le mauvais sens. Je prie Allah de protéger mon peuple. Même la décision d'évacuation qui a été obtenue, on nous a refusé la parole, ça veut dire qu'ils viendront le condamner par défaut. En tout cas Kassory est victime d'un harcèlement, de la détention arbitraire et des coups de force >>, a-t-il précisé.

Il termine en précisant qu'ils viendront à l'audience prochaine pour les écouter, et si y a la décision, ils vont faire des recours. L'affaire a été renvoyée au lundi 20 janvier prochain pour les réquisitions et les plaidoiries.