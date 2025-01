Cote d'Ivoire: Développement de l'industrie du sport - Une alliance entre « Job Soccer » et Ahouanou FC soutenue par l'État ivoirien

L'agence américaine « Job Soccer » et le club de football Ahouanou FC de Grand-Lahou s'associent pour promouvoir des projets novateurs autour de l'industrie du sport en Côte d'Ivoire. Jean Marie Attila, formateur et manager de « Job Soccer », et Kacou Joëlle, présidente d'Ahouanou FC, ont présenté leur initiative au Ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, le mardi 14 janvier 2025, à Abidjan.

Ce projet ambitieux vise à positionner le sport comme un levier de développement socio-économique en Côte d'Ivoire, en s'inspirant des modèles éprouvés aux États-Unis. Jean Marie Attila a souligné l'importance stratégique du sport : « Le sport et tout ce qui tourne autour de l'industrie sportive concourent à accroître l'influence d'un pays. Comme cela se fait aux États-Unis, le développement de la Côte d'Ivoire doit passer par le sport. »

Une jeunesse au coeur du projet

L'initiative met l'accent sur la formation et l'accompagnement de la jeunesse ivoirienne et africaine dans un cadre structuré et professionnel. Avec une expérience déjà établie au Togo, « Job Soccer » ambitionne de reproduire ce succès en Côte d'Ivoire, offrant ainsi des opportunités aux jeunes talents de se former dans des conditions optimales.

Le Ministre Adjé Silas Metch, enthousiaste face à ce partenariat, a salué cette vision novatrice et a assuré les initiateurs de son appui : « Ce projet s'aligne parfaitement avec la stratégie sportive de notre pays. J'encourage cette collaboration et souhaite qu'elle se concrétise rapidement. »

En unissant leurs forces, « Job Soccer » et Ahouanou FC entendent développer des infrastructures, renforcer les capacités locales et promouvoir l'industrie sportive comme moteur de développement. Cette initiative représente une nouvelle étape dans le rayonnement du sport ivoirien, en accord avec les priorités du gouvernement.

Avec ce projet, la Côte d'Ivoire affirme sa volonté de se hisser parmi les nations où le sport joue un rôle clé dans la transformation sociale et économique.